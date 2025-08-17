Córdoba será sede de la 7° edición de IncubadorasLAT

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, se prepara para la séptima edición de IncubadorasLAT, el ecosistema emprendedor latinoamericano.

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar del encuentro que reunirá en Córdoba a incubadoras, emprendedores, inversores, universidades y gobiernos locales.

Las actividades se desarrollarán del 24 al 26 de septiembre, en el Centro de Convenciones. El encuentro forma parte de la agenda de la Córdoba Tech Week, lo que permitirá articular agendas con otros eventos vinculados a la tecnología y la innovación.

IncubadorasLAT es una red nacida entre 2015 y 2016 que agrupa a más de 200 organizaciones con presencia activa en distintos países de América Latina y el Caribe.

Está conformada por equipos de dirección, coordinación y liderazgo de incubadoras y centros de apoyo que trabajan con emprendimientos en etapas de ideación, validación, incubación y escalamiento.

Las ediciones anteriores se realizaron en ciudades como Montevideo, Valparaíso, Ciudad de Guatemala, Buenos Aires y Ciudad de México. En 2024, la red eligió a Córdoba como sede, en reconocimiento al desarrollo sostenido de su ecosistema emprendedor y a la articulación activa entre el sector público, privado y académico.

El evento busca compartir aprendizajes, fortalecer capacidades institucionales y generar nuevas alianzas regionales.

Convocatoria abierta: cómo sumarse

Se invita a incubadoras, aceleradoras, universidades, gobiernos locales y otras organizaciones vinculadas al acompañamiento emprendedor a postularse y a formar parte del evento.

La inscripción ya se encuentra abierta y aquellos interesados en participar pueden adquirir sus tickets en el siguiente enlace: https://incubadoraslat2025.eventbrite.com

Talleres, vinculación y trabajo colaborativo

La séptima edición del evento ofrecerá una programación distribuida en tres jornadas que combinarán instancias de formación, vinculación y reflexión colectiva.

A partir de un enfoque práctico y colaborativo, la agenda preliminar propone una serie de actividades destinadas a profesionales de incubadoras, emprendedores, universidades, gobiernos e inversores que trabajan en el fortalecimiento de los ecosistemas emprendedores en América Latina.

En la primera jornada, se abrirá con las acreditaciones y una bienvenida institucional, seguida de una presentación que pondrá en valor la cultura, historia y espíritu emprendedor de Córdoba.

Luego, se compartirán experiencias inspiradoras sobre cómo los ecosistemas potencian el surgimiento de nuevos proyectos, y se desarrollará un primer panel centrado en los modelos de incubación impulsados desde universidades.

Además se abordarán temas como el rol de la tecnología en los procesos de acompañamiento emprendedor, los modelos híbridos que combinan incubación y desarrollo de negocios, y herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión de incubadoras.

Se incluirán también espacios de networking y presentaciones de casos sobre inversión ángel, modelos de aceleración y aprendizajes institucionales.

El segundo día, se destaca un panel dedicado a iniciativas internacionales que promueven la conexión de ecosistemas emprendedores.

Se presentarán casos de modelos disruptivos de aceleración, estrategias de acompañamiento a emprendimientos, y habrá espacios de co-creación sobre incubación con anclaje territorial.

Se sumarán actividades centradas en el desarrollo de startups científicas, experiencias de innovación abierta, políticas públicas de apoyo al emprendedurismo y nuevas experiencias de incubación en distintas regiones.

En la tercera jornada, la propuesta se trasladará a una sede especial fuera del Centro de Convenciones, en una experiencia outdoor pensada para cerrar el encuentro con un enfoque más distendido e inspirador.

Durante la mañana, se presentarán iniciativas orientadas a fortalecer el vínculo entre incubadoras y capital de inversión, casos de incubación avanzada y charlas sobre liderazgo institucional.