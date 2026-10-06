70 años de Consorcios Camineros: Anunciaron 30 millones de pesos para adquisición de maquinaria vial

El gobernador Martín Llaryora encabezó la celebración por los 70 años de los consorcios camineros de Córdoba, en la Sociedad Rural de Villa María, donde anunció un aporte de $30 millones para cada entidad destinado a la adquisición de maquinaria vial.

La inversión provincial será acompañada por los consorcios, que también se comprometieron a destinar recursos propios para ampliar su equipamiento y capacidad de trabajo.

Ante más de 1.300 representantes de entidades de todo el territorio cordobés, el mandatario destacó que la articulación entre la Provincia y los consorcios permite sostener una red de 57.000 kilómetros de caminos rurales.

“El modelo Córdoba es de trabajo, que venimos haciendo desde hace tiempo, integrando los sectores público y privado. Esto permite mantener la red vial rural”, afirmó el mandatario.

Llaryora valoró la continuidad de este vínculo institucional durante siete décadas y señaló que, en los últimos tres años, el trabajo conjunto permitió ejecutar intervenciones en más de 750 caminos y entregar más de 400 máquinas para fortalecer a los consorcios.

“Quiero agradecer a todos los consorcios camineros por el esfuerzo. Sin ustedes, esta patria productiva no sería posible”, dijo.

El gobernador también destacó la posibilidad de planificar y definir políticas en una mesa compartida con los consorcios y las instituciones agropecuarias, para dar continuidad a los objetivos de infraestructura y producción de la provincia.

Asimismo, remarcó el cumplimiento del compromiso asumido hace un año en Oliva, cuando el Gobierno provincial anunció una inversión de $15.000 millones para el reequipamiento de los consorcios camineros. En los últimos dos años, los aportes provinciales en equipamiento y subsidios alcanzaron los $37.500 millones.

Estos recursos permiten sostener las tareas de conservación de los caminos rurales, fundamentales para el traslado de la producción, el acceso a las escuelas y los servicios de salud, y la conexión entre las comunidades del interior.

Eliminación de las retenciones y ley de biocombustibles

Durante su discurso, Llaryora volvió a reclamar la eliminación de las retenciones al sector agropecuario.

Planteó que esos recursos deben permanecer en las economías regionales para impulsar inversiones, aumentar la producción y generar empleo.

“Hay que sacar las retenciones de una vez por todas. Es un reclamo que no tenemos que bajar”, sostuvo.

El mandatario señaló que este pedido debe complementarse con políticas nacionales que promuevan la industrialización de la producción primaria en origen. En particular, reclamó una nueva ley de biocombustibles que permita ampliar la transformación del maíz y agregar valor a la producción agropecuaria.

“Necesitamos la ley de biocombustibles que permita industrializar el maíz para que haya más rentabilidad, que permita generar más trabajo en nuestros pueblos”, señaló.

En ese sentido, destacó el potencial de los biocombustibles, de los subproductos destinados a la alimentación animal y de nuevas plantas industriales para mejorar la rentabilidad de los productores y generar empleo en las localidades del interior.

Reequipamiento y fortalecimiento del sistema

Durante el encuentro, los consorcios recibieron 65 equipos nuevos: 20 tractores, 12 motoniveladoras, dos palas cargadoras frontales, 21 palas de arrastre y 10 acoplados tanque. La maquinaria permitirá fortalecer las tareas de conservación y mantenimiento de los caminos rurales de toda la provincia.

Además de los aportes para reequipamiento, se redistribuyeron recursos para distintas áreas del sistema: $3.000 millones para conservación, $3.500 millones para un fondo de emergencia destinado a atender situaciones climáticas y $1.200 millones para el fortalecimiento institucional de la Asociación de Consorcios Camineros de Córdoba.

El presidente de la Asociación, Juan José Fabbri, valoró el acompañamiento sostenido de la Provincia y el esfuerzo de las entidades para renovar su parque de maquinaria.

“Queremos dar continuidad al proceso de reequipamiento a partir del trabajo conjunto entre la Provincia y los consorcistas, donde el acompañamiento del Gobierno se complementa con el esfuerzo y el compromiso del sector para seguir fortaleciendo nuestro parque de maquinarias”, expresó.

Por su parte, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó la decisión política de fortalecer el sistema y la articulación entre el Estado y el sector privado.

“Esto no es magia, es decisión política y fruto del trabajo conjunto entre lo público y lo privado. En Córdoba hace mucho que venimos trabajando de esta manera y queremos defender y cuidar este modelo”, sostuvo.

El presidente de la Sociedad Rural de Villa María, Juan José Reale, celebró que la institución volviera a ser sede del encuentro.

“Estamos muy orgullosos, porque antiguamente este evento se hacía siempre acá, luego pasó a Oliva y nuevamente vuelve a Villa María. Todo lo que es movimiento de campo en una rural es realmente importante. Es esencial que el Gobierno acompañe al sector, acercando el campo a la ciudad y fortaleciendo el vínculo entre el campo, la Provincia y la comunidad”, expresó.

También participaron Héctor Fava, presidente de la Asociación Mutual de Consorcios Camineros de Córdoba; Gustavo Gaich, representante de Coninagro en la Mesa de Enlace; Franco Mugnaini, secretario de Infraestructura Agropecuaria; Natalio Graglia, subsecretario de Municipios; Nora Bedano, secretaria de Coordinación Territorial; legisladores provinciales y autoridades locales.

Llaryora en Colonia Prosperidad

Antes de participar de la celebración, Llaryora visitó Colonia Prosperidad, donde anunció la construcción de tres viviendas para familias de la localidad, como parte de las políticas provinciales destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y fortalecer el arraigo en el interior.

Además, anunció $30 millones para obras viales, $15 millones para incorporar juegos inclusivos en la plaza principal y una ambulancia para la localidad.

El gobernador destacó la importancia de sostener una política de cercanía con las comunidades del interior.

“Cada uno de nuestros pueblos, por más chiquito que sea, tiene el derecho a que sus vecinos tengan una mejor calidad de vida”, señaló.

También resaltó la necesidad de garantizar el acceso a la educación para los jóvenes del interior y destacó las políticas provinciales destinadas a sostener las escuelas rurales y ampliar las oportunidades de formación superior.

“Pronto vamos a inaugurar las sedes de la Universidad Provincial en Arroyito, Las Varillas, Morteros y San Francisco”, adelantó.

Finalmente, anunció aportes de $5 millones para cada una de las instituciones locales, $10 millones para un espacio que trabaja con personas con discapacidad y $30 millones para los Bomberos Voluntarios de Laspiur.