Llaryora llamó a defender el modelo cordobés y reclamó políticas nacionales para industrializar el campo

El gobernador Martín Llaryora participó este sábado de la jornada central de la 37ª Expo Rural de Adelia María, en el departamento Río Cuarto, donde llamó a defender el modelo cordobés de trabajo conjunto entre el Estado y el sector productivo, y reclamó políticas nacionales que impulsen la industrialización del campo.

“Defendamos entre todos, más allá del partido político, más allá de la religión, a este modelo para que Córdoba progrese todos los días”, expresó ante productores, expositores y representantes de entidades agropecuarias.

El mandatario destacó que la articulación entre la Provincia y las instituciones permite sostener políticas que promueven la producción, el empleo y el desarrollo de las comunidades del interior.

“Este es el modelo de los cordobeses, el cual ha logrado tal consenso que puede sostenerse en el tiempo. Porque se ha avanzado en un montón de acciones en Córdoba, las cuales defienden en este momento el valor de la educación, la infraestructura y el desarrollo”, sostuvo.

En ese marco, reclamó “leyes nacionales que acompañen la industrialización de nuestro campo, el campo ya no puede ser solo la producción, tiene que ser la industrialización de las materias primas”, y reiteró su pedido de eliminación de las retenciones y de sanción de una ley de biocombustibles.

Remarcó que agregar valor a las materias primas permite generar empleo en origen y mejorar la competitividad y la rentabilidad de los productores.

“Donde se impulsa la ganadería, se promueven los biocombustibles, se genera el trabajo en el interior de cada uno de los pueblos, y se consolidan productores con mejor competitividad y más rentabilidad. Ese es el modelo”, expresó el mandatario provincial.

Llaryora también sostuvo que se necesita “sentido común” para ejecutar políticas públicas que acompañen el desarrollo de los sectores productivos, y subrayó la importancia de la infraestructura y la educación para el crecimiento de las economías locales.

“No se puede crecer sin infraestructura, no hay desarrollo posible sin gas, sin caminos, sin inversiones en educación”, afirmó.

Financiamiento para el sector productivo

Durante su visita, el gobernador anunció que el Banco de Córdoba pondrá a disposición líneas de crédito con condiciones especiales para facilitar la adquisición de bienes y la concreción de negocios en la muestra.

El financiamiento contempla maquinaria, equipamiento, camiones e infraestructura; insumos agrícolas y ganaderos; sistemas de cría y ganadería de invernada; y descuento de cheques para consignatarias y cabañeros. También incluye líneas en dólares para insumos y maquinaria agrícola.

“Estas acciones terminan generando trabajo y posicionando a las firmas cordobesas para que puedan vender sus productos”, señaló.

Además, la Provincia entregará un aporte de 10 millones de pesos, a través del Ministerio de Bioagroindustria, a la Sociedad Rural de Adelia María para acompañar la organización de la exposición.

Durante el recorrido por el predio ferial, Llaryora dialogó con productores, expositores y representantes de instituciones, y acompañó las actividades de la tradicional muestra del sur provincial.

El presidente de CARTEZ, Maximiliano Razzeto, destacó el vínculo entre las entidades agropecuarias y el Gobierno provincial. “Tenemos un diálogo fraterno que para el sector ha generado muchísimas oportunidades y ha sido realmente un diálogo franco”, expresó.

Asimismo, sostuvo: “El modelo Córdoba es observado por otras provincias y consultan cómo es la forma de trabajar que tiene el sector productivo de Córdoba con el Gobierno”.

Por su parte, la secretaria de la Sociedad Rural de Adelia María, Laura Mensa, reconoció el acompañamiento de las entidades que colaboran con la organización. “Esta muestra refleja el potencial y la fuerza del interior productivo, demostrando el impulso transformador del interior del interior”, afirmó.

Una muestra del potencial productivo regional

La 37ª Expo Rural de Adelia María comenzó el jueves 1° de octubre y se extenderá hasta el domingo 4 en el predio ferial ubicado sobre la Ruta Provincial 24.

La exposición reúne propuestas agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales, artesanales y del transporte, con la participación de empresas, productores, emprendedores e instituciones de distintas localidades de la región.

La programación incluye stands, exhibiciones, muestras dinámicas, conferencias y debates, además de actividades para las familias y espectáculos sobre el escenario.

La capacitación es otro de los ejes de la muestra, con charlas destinadas a estudiantes, productores, empresas, emprendedores y vecinos sobre emprendimientos, innovación desde el interior y sistemas integrados de producción.