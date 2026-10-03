En San Francisco Expone, Busso destacó el valor de estos espacios para mostrar el potencial productivo

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó el acto de apertura de la 94° edición de San Francisco Expone 2026, una de las muestras agropecuarias, industriales y comerciales más importantes de la región, que se desarrolla del 2 al 4 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco.

Busso destacó el valor de estos espacios para mostrar el potencial productivo de la provincia y fortalecer la integración regional. “Estas muestras expresan el ADN de lo que significa la producción en Córdoba”, afirmó.

Remarcó además el acompañamiento del gobierno provincial al sector productivo y destacó las herramientas de financiamiento disponibles junto a Bancor para promover inversiones y generar nuevas oportunidades de negocios.

La visión de la Provincia siempre ha sido acompañar y apoyar al sector productivo y toda su cadena. Junto a Bancor tenemos un financiamiento muy competitivo, y este financiamiento nos va a permitir impulsar en este marco, excelentes negocios. Hay un esfuerzo por parte de nuestro Gobierno para facilitar estos negocios”, señaló.

Asimismo, anticipó que la Provincia avanzará en una cobertura más amplia de seguros multirriesgo y fortalecerá las acciones de prevención frente a posibles contingencias climáticas.

Busso confirmó que Córdoba tendrá una cosecha récord que superaría 43 millones de toneladas y en este marco, reiteró el impacto negativo de las retenciones para el campo y el desarrollo del interior productivo porque son recursos que se van de la provincia.

“No es en contra de nadie, es a favor de todos pedir que saquen las retenciones”, expresó.

Durante las tres jornadas, la Provincia participa con un espacio institucional en el que equipos técnicos acercan a productores y visitantes los principales programas y herramientas de la cartera.

El ministro recorrió la muestra, visitó el espacio institucional de Córdoba y dialogó con los expositores y productores locales que forman parte del “CBA, Vidriera Productiva”.

Las empresas cordobesas Sermec, Bombas Boll, Acoplados Caelfe y Gallará exhiben sus productos y desarrollos con el objetivo de generar vínculos y nuevas oportunidades comerciales.

La propuesta se completa con actividades sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), la Red de Estaciones Meteorológicas, fiscalización y control, producción apícola y La Huerta en Tu Hogar, además de la presencia de Bancor con alternativas de financiamiento adaptadas a las necesidades del sector.