El Gobierno de Córdoba presente en la 94° edición de San Francisco Expone 2026

El Gobierno de la Provincia de Córdoba estará presente en la 94° edición de San Francisco Expone 2026, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre en la Sociedad Rural de San Francisco. La muestra constituye un espacio de encuentro para productores, empresas, instituciones y público en general de la región.

El stand institucional, liderado por el Ministerio de Bioagroindustria, contará con un auditorio a cielo abierto donde equipos técnicos de la cartera presentarán distintas políticas, programas y herramientas vinculadas al sector productivo.

La propuesta incluirá actividades sobre la Red de Estaciones Meteorológicas; el programa Buenas Prácticas Agropecuarias; la Dirección de Fiscalización y Control; el programa La Huerta en Tu Hogar y producción apícola, a través de la propuesta interactiva “Detectives de Colmenas”.

Córdoba Vidriera Productiva

A través del programa “CBA Vidriera Productiva”, cuatro empresas cordobesas tendrán un espacio para exhibir sus productos y desarrollos, generar vínculos y acercar sus propuestas a productores y visitantes de la muestra.

Las firmas participantes serán Sermec (Las Varillas), dedicada a servicios y fabricación de accesorios para el agro y la industria; Bombas Boll (La Francia), especializada en bombas lobulares para efluentes; Acoplados Caelfe (Cruz Alta) y Gallará (Córdoba Capital), con sus premoldeados de hormigón.

El programa busca visibilizar el potencial de las pequeñas y medianas empresas cordobesas y promover espacios de vinculación con productores y otros actores del sector.

Financiamiento para el sector productivo

La carpa institucional también contará con la presencia del Banco de Córdoba (Bancor), que acercará a productores y emprendedores las distintas alternativas de financiamiento disponibles para acompañar inversiones y el desarrollo de sus actividades.

Con esta participación, el Gobierno de Córdoba continúa generando espacios de capacitación, vinculación y promoción para acompañar al sector productivo y fortalecer el desarrollo de las empresas cordobesas.