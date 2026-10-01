Llaryora volvió a recdlamar eliminación de retenciones y sanción definitiva de régimen de Biocombustibles

El gobernador Martín Llaryora reclamó la eliminación de las retenciones y la sanción definitiva del nuevo régimen nacional de biocombustibles al encabezar este miércoles la apertura del Congreso Internacional de Maíz, en la ciudad de Córdoba.

Ante productores, especialistas y representantes del sector, el mandatario pidió políticas nacionales que acompañen el crecimiento de la producción agropecuaria y promuevan su transformación en productos de mayor valor agregado.

“Para ello se necesita una política nacional de Estado; el desafío no es solo producir, sino transformar e industrializar la materia prima”, expresó.

El encuentro se desarrolla durante dos jornadas en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial Córdoba. Su sede alterna entre Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, como parte del trabajo articulado de la Región Centro.

Llaryora destacó la apuesta de los productores cordobeses por incrementar los rendimientos y ponderó la articulación entre los sectores público y privado para fortalecer la producción.

En ese marco, sostuvo que “el desarrollo tecnológico, científico y biotecnológico del país tiene a Córdoba como líder, especialmente con el polo del sur provincial”.

También planteó la necesidad de avanzar en la industrialización “para que los camiones dejen de transportar materia prima bruta y lleven productos procesados con alto valor agregado”.

Al referirse a los biocombustibles, el gobernador insistió en la necesidad de completar el tratamiento legislativo del nuevo régimen nacional, que ya cuenta con media sanción del Senado.

“Es increíble que un país que produce 70 millones de toneladas de maíz debamos estar todos los días peleando para poder tener una ley de Biocombustibles. Necesitamos que todos entiendan que el gran desafío es la industrialización de la producción, y que para ello se necesitan políticas que lo incentiven”, afirmó.

Una producción récord

Córdoba alcanzó en la campaña 2025/2026 la mayor producción de maíz desde el inicio de la serie histórica, en 1960.

Desde entonces, la provincia acumuló unos 400 millones de toneladas, de las cuales 110 millones corresponden a las últimas seis campañas, entre 2020/2021 y 2025/2026: más de una cuarta parte del total.

Este crecimiento se sustenta en la incorporación de tecnología, el desarrollo de genética, la agricultura de precisión, los mapeos y el cuidado del suelo mediante la rotación de cultivos y las buenas prácticas agropecuarias.

Junto con Santa Fe y Entre Ríos, Córdoba integra uno de los principales núcleos maiceros del país.

En las últimas cinco campañas, la Región Centro concentró aproximadamente entre el 50% y el 60% de la producción nacional.

En ese período, Córdoba aportó un promedio de 20 millones de toneladas por campaña: uno de cada tres granos de maíz producidos en la Argentina fue cordobés.

Durante la apertura, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó el trabajo conjunto de la Región Centro y el acompañamiento de los gobernadores y las entidades productivas para consolidar el congreso.

“Es destacable la evolución que ha tenido el maíz en Córdoba: cuando uno compara los datos de la década de 1960, cuando empezábamos con un millón de toneladas, con los volúmenes actuales”, subrayó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, remarcó “la potencia de la Región Centro con algo tan importante como el maíz, que es quizás la identidad más fuerte de nuestra región”.

También destacó el liderazgo cordobés: “De las diez millones de hectáreas a nivel nacional, la Región Centro cuenta con cinco millones, de las cuales tres millones corresponden a Córdoba”.

El intendente Daniel Passerini celebró que la capital provincial vuelva a ser sede del encuentro. “Córdoba es parte vital de lo que la Argentina necesita con urgencia: producción y empleo. Formamos parte de la Región Centro, que es el verdadero emblema del federalismo que nuestro país requiere”, sostuvo.

A su turno, el titular del Comité Organizador del Congreso Internacional de Maíz, Joaquín Pinasco, reconoció el esfuerzo de la provincia para albergar el evento.

“Córdoba y su gente están en continua evolución. Pareciera que el cambio fuera sencillo para ellos, pero no lo es: requiere mucho esfuerzo y compromiso, algo muy visible en esta provincia. Hoy podemos decir con total certeza y orgullo que durante estos dos días Córdoba será la capital mundial del maíz”, expresó.

“Creo profundamente, como entrerriano que soy, que desde la Región Centro —Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— se puede hacer realidad el país que queremos todos los argentinos: uno que piensa en el desarrollo productivo como camino”, agregó.

También participaron los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, y de Economía, Guillermo Acosta; el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Juan Carlos Massei; intendentes de más de 30 localidades de la provincia; autoridades de la Región Centro; representantes consulares, de entidades ruralistas y del sector productivo.

Una agenda técnica y estratégica

El congreso reúne a especialistas, productores, asesores, investigadores, empresas y representantes de instituciones públicas y privadas.

En la Sala Syngenta se abordan estrategias de manejo de malezas y enfermedades, economía y competitividad del maíz, plagas, rentabilidad, inteligencia artificial, redes de información y perspectivas climáticas.

En paralelo, la Sala Bayer alberga debates sobre políticas para el sector maicero, nutrición, infraestructura, biocombustibles, genética y desarrollo de la Región Centro.

El jueves 1° de octubre, las actividades continuarán con exposiciones sobre picado de maíz, fertilización, estrategias de siembra, densidades, construcción de rendimientos, enfermedades, insectos y herramientas para disminuir el riesgo agropecuario.

La agenda también incluirá espacios dedicados al valor del maíz en las distintas cadenas productivas y su vinculación con la producción de proteína animal.

Kits de suelo para 78 escuelas agrotécnicas

Durante la apertura, el Gobierno de Córdoba, a través de los ministerios de Educación y Bioagroindustria, entregó kits de suelo a 78 escuelas agrotécnicas de la provincia.

Estos dispositivos permiten caracterizar y describir los suelos a campo y brindan a los estudiantes herramientas pedagógicas y técnicas para realizar trabajos prácticos.

Cada maletín contiene palitas, espátulas, agua oxigenada, una tabla Munsell para identificar el color del suelo, ácido clorhídrico, agua destilada y cinta métrica, entre otros elementos.

La iniciativa fortalece la formación técnica y vincula al sistema educativo con el sector agropecuario, para promover la innovación, el arraigo rural y el cuidado del suelo.