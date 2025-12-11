Pusieron en marcha renovada edición de OFERTON

La Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Comercio y en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), puso en marcha una renovada edición de Ofertón, el evento de comercio electrónico que se realizará del 9 al 13 de marzo de 2026, con alcance nacional y con el objetivo de posicionar a Córdoba como un polo estratégico de eCommerce.

Durante el acto de relanzamiento, Pedro Dellarossa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Córdoba, subrayó que el relanzamiento de Ofertón busca ampliar su alcance y consolidar una proyección nacional de la iniciativa.

“Queremos darle una dinámica mucho mayor y un impulso a nivel país. Por eso buscamos el apoyo del Ministerio de Finanzas, a través del Consejo Federal de Inversiones, que acompañó esta propuesta y aportó los recursos necesarios para realizar un gran lanzamiento”, afirmó.

En ese marco, el funcionario destacó que la adhesión de los comercios será gratuita y que el objetivo es alcanzar a todo el territorio provincial, no solo a la ciudad de Córdoba. “Creemos que desde Córdoba podemos insertarnos competitivamente en el resto de la Argentina y poner al comercio cordobés en el lugar que tiene que estar, con un trabajo articulado entre el sector público y el privado, cuyos resultados van a verse reflejados en toda la sociedad”, concluyó.

A su turno, Nadia Villegas, secretaria de Comercio de la provincia, destacó el proceso de trabajo previo y las novedades de la nueva edición de Ofertón, orientadas a fortalecer el ecosistema digital. “Llega con muchísimas novedades que nos permiten posicionar a Córdoba como un verdadero polo de comercio electrónico para todo el país”, señaló.

Además, Villegas remarcó que esta edición suma valor no solo por la cantidad de empresas participantes, sino también por la asistencia técnica que recibirán para potenciar su presencia en el comercio digital.

La nueva edición representa una refundación integral del programa, que incorporará una identidad visual renovada, acuerdos tecnológicos, capacitaciones y una plataforma centralizada para potenciar el desempeño comercial de las empresas cordobesas.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Sebastián Parra, valoró el trabajo articulado con el Gobierno provincial y la importancia de contar con herramientas concretas para el sector. “Estas son las herramientas que nos dan la posibilidad de trabajar en igualdad de condiciones con otras plataformas, y ahí está esa sinergia público-privada que es nuestro ADN en Córdoba”.

Finalmente, Fausto Brandolin, presidente de la Federación Comercial de Córdoba, valorizó la iniciativa y señaló que: “Un comercio puede estar ubicado en una localidad muy lejana de los grandes centros económicos y de compra, y mediante Ofertón, tranquilamente puede competir con comercios que están en las grandes urbes”.

Un proyecto estratégico para el ecosistema económico provincial

Ofertón 2026 se consolida como una herramienta clave para la digitalización del comercio minorista, ampliación de mercados y modernización de las prácticas de venta. El programa se estructura bajo un esquema de cooperación tripartita:

Financiamiento: Consejo Federal de Inversiones (CFI)

Articulación institucional: Secretaría de Comercio

Implementación: Equipo técnico especializado en eCommerce y marketing digital

Esta articulación público-privada permitirá ampliar el alcance del evento, mejorar la competitividad de los comercios y fortalecer la presencia de Córdoba en el mapa nacional del comercio electrónico.

Plataforma oficial y nueva identidad

La edición 2026 contará con una plataforma web centralizada, que funcionará como vidriera de los comercios adheridos, facilitando la experiencia de compra y potenciando la visibilidad de empresas y productos de toda la provincia.

El rebranding del evento incluirá nueva identidad visual, estrategia digital de alto impacto y acciones de comunicación destinadas a fortalecer el posicionamiento del programa a nivel nacional.

Requisitos e inscripción

Los comercios interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con CUIT o tienda física en la Provincia de Córdoba

Tener un sitio de eCommerce transaccional

Período de inscripción: enero de 2026, del 1 al 31 de 2026

Pilares estratégicos del programa

Ofertón 2026 se desarrollará sobre siete ejes principales:

Participación de comercios online y tiendas físicas

Acuerdos con partners tecnológicos, cámaras, clusters y medios de pago

Incorporación de más empresas y mayor oferta de productos

Landings exclusivas de partners

Mapa de locales adheridos

Medición post evento con encuestas y datos aportados por partners

Capacitaciones y asistencia técnica para los comercios

Capacitaciones para empresas participantes

Durante el mes de febrero se desarrollarán tres encuentros formativos destinados a que las empresa participantes lleguen preparadas y puedan maximizar sus ventas durante el evento. Estas instancias buscan profesionalizar a los comercios, mejorar la experiencia del usuario y optimizar la conversión en sus canales digitales.

Los ejes de estas serán:

Marketing digital

Medios de pago

Logística