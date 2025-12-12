El Gobernador agradeció compromiso del equipo del Centro de Monitoreo de Cordobeses en Alerta

El gobernador Martín Llaryora visitó el Centro de Monitoreo de Cordobeses en Alerta, donde mantuvo un encuentro con los operadores que reciben y procesan cada uno de los alertas enviados por los vecinos a través de la plataforma de WhatsApp.

Durante la recorrida, agradeció el compromiso del equipo y remarcó la importancia del programa como herramienta de participación ciudadana para la prevención del delito.

“Vine a agradecerles personalmente a los operadores de la Central de Monitoreo por su tarea y compromiso. Ellos son quienes atienden cada uno de los mensajes que los vecinos de Córdoba envían a través de la plataforma de WhatsApp que hemos implementado”, expresó el gobernador.

Llaryora señaló que la iniciativa se sostiene en el trabajo conjunto entre la comunidad, el equipo técnico del programa y la Policía de Córdoba. “Gracias a esto hemos logrado prevenir, asistir y esclarecer una gran cantidad de hechos delictivos”, resaltó.

Actualmente, 100.000 cordobeses ya se han sumado a la red y cerca de 150 barrios forman parte del sistema, que continúa ampliándose hacia nuevos sectores de la ciudad.

El mandatario destacó la participación ciudadana como eje central del crecimiento del programa.

“Quiero agradecerles por el aporte que hacen día a día para que Cordobeses en Alerta crezca y podamos sentirnos más seguros”, dijo, y llamó a más vecinos a integrarse: “Su participación es fundamental para seguir reduciendo el espacio de acción de los delincuentes y fortaleciendo la seguridad de las familias y de nuestra comunidad”.

Finalmente, Llaryora reafirmó el compromiso de su gestión con la seguridad y el trabajo conjunto: “Porque cuando los cordobeses estamos unidos, nuestra provincia crece y la delincuencia retrocede”.