Provincia cumple con los vencimientos de títulos de deuda en el mercado local e internacional

La Provincia de Córdoba comunica que se abonó en tiempo y forma el pago del segundo cupón de Intereses de los Títulos de Deuda Clase 4 por un monto total de $ 7.688.753.826,02.

Estos títulos se emitieron en diciembre de 2024 por un monto de $120.000 millones en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba.

Los Títulos de Deuda Clase 4 se emitieron con un cupón del 9,75% y el ajuste de capital se realiza conforme al CER informado por el BCRA. El vencimiento opera en 2027.

Asimismo, la Provincia concretó esta semana el pago del décimo y último cupón de Intereses y Amortizaciones de los Títulos de Deuda Internacional Step Up con vencimiento en 2025.

El pago del cupón, por un total de U$S 124.485.803,72, se compone de U$S 4.136.990,46 de intereses y de U$S 120.348.813,26 de amortización del capital. La tasa aplicada es del 6,875%.

Cabe destacar que, en ambos casos, las emisiones se destinaron al financiamiento de obras de infraestructura. De este modo, la Provincia de Córdoba continúa afrontado los compromisos asumidos en el mercado local e internacional de deuda, asegurando la sostenibilidad fiscal y financiera.