85° aniversario de Centro Social: Emociones, recuerdos y reconocimientos en un año especial

Los actos programados para conmemorar y festejar los 85 años de vida institucional de la entidad rojinegra de Brinkmann, se vieron enmarcados por la participación activa de su masa social, las emociones, los recuerdos y los reconocimientos.

El pasado jueves por la tarde se habilitó la muestra fotográfica y de elementos identitarios de la entidad que -desde su apertura tuvo una visita incesante de interesados que valoraron el variado y amplio contenido de la exhibición. A pedido, permanecerá abierta al público que desee recorrerla, hasta el día jueves, en el horario de 8:00 a 19:00.

El sábado por la mañana se llevó a cabo la readaptación del bosquecillo de expresidentes fallecidos, en el que se plantaron lapachos amarillos para homenajear a dos ex directivos fallecidos en los últimos tiempos: Rogelio Righi y Omar Saleg. Con la presencia de familiares y amigos de los mismos, junto con los directivos del club, se efectuó el procedimiento de plantación y descubrimiento de placas que generó un momento de sensaciones encontradas, abrazos y reconocimiento.

En la tardecita del sábado, en tanto, se desarrolló el acto protocolar central frente a la renovada sede social, en la que se realizaron importantes tareas de puesta en valor y refacción con una inversión millonaria que contó con el valioso aporte de $ 100.000.000 de parte de Mutual Centro. Encabezada la ceremonia por la presidente de club Centro Social, Med. Vet. Anabel Ferrero, participaron el legislados provincial por el departamento San Justo, Dr. Gustavo Tevez y el intendente municipal, Lic. Mauricio Actis, acompañados por concejales, tribunos y funcionarios del gabinete. Estuvieron presentes dirigentes, ex directivos, deportistas, profesores, alumnos, autoridades políticas y representantes de la familia institucional rojinegra.

En el segmento de los discursos hablaron Rubén Dotta, en nombre de los expresidentes y Anabel Ferrero, como presidente del club Centro Social (la primera mujer en ocupar ese rol en el historial de la entidad). Entre sus frases, además de efectuar los agradecimientos que la ocasión ameritaba, destacó el esfuerzo colectivo que posibilitó construir la identidad del club en el trayecto de los 85 años. “Un club no son solamente sus instalaciones, sus canchas o sus edificios. Un club son las personas”, expresó Ferrero, reafirmando el valor de socios, deportistas, profesores, entrenadores y familias que forman parte de la vida institucional. Con la visión puesta en el mañana la presidenta Ferrero sintetizó el espíritu de la celebración: “Estos 85 años no son un punto de llegada, son un punto de partida”.

Actis anunció un aporte municipal de $5.000.000 destinado a colaborar con los gastos de inversión en la sede. Por su parte, Tevez transmitió el saludo del Gobierno de Córdoba y entregó elementos deportivos, la promesa de un aporte de $6.000.000 millones del programa Fortaleciendo Clubes y otros $10.000.000 destinados a la recuperación de instalaciones. La celebración incluyó la presentación del video institucional “85 años soñando con ser lo que somos”; dos intervenciones artísticas de alumnos del Instituto Privado Domingo F. Sarmiento; regalos del nivel secundario y de los clubes colegas de la ciudad; un homenaje a los expresidentes fallecidos Rogelio Righi y Omar Saleg, cuyas familias recibieron plaquetas recordatorias; y el cierre coronado por el feliz cumpleaños y los fuegos de artificio.

Durante la cena se homenajeó además a los expresidentes de la institución, quienes recibieron camisetas de Centro Social con su nombre y el número 85. La animación bailable estuvo a cargo de La Arias, incluyendo al emblemático músico Kuki Arias, en tanto que los videos, las amenas charlas, la conducción de Capocha Orellana y el brindis, clausuraron una noche que permitió reencontrar generaciones y celebrar una historia construida colectivamente.