IECS: Reconocimiento a nivel Provincial y Nacional y agenda para lo que resta del año educativo

En conferencia de prensa, las directoras del Instituto Sarmiento, Lic. Antonella Gianinetti (Nivel Secundario) y Lic. Lucila Alias (Inicial y Primario), presentaron un balance de logros institucionales, el cronograma de actividades para el cierre del ciclo lectivo y anticiparon información relacionada con el año 2027. Entre las novedades de la entidad educativa se destacaron los reconocimientos a nivel provincial y nacional, así como las metas alcanzadas en materia de rendimiento académico y desarrollo integral.

Clasificación a la Instancia Nacional en la Feria de Ciencias: El proyecto GuIECS App, desarrollado por estudiantes de 4º año, bajo la orientación de las profesoras Melisa Córdoba y Soledad Mondino, avanzó a la instancia provincial de la Feria de Ciencias, Arte, Tecnología e Innovación «Alberto Maiztegui» 2026, que se realizó el 8 de septiembre en la ciudad de Córdoba y logró clasificar a la Instancia Nacional. La aplicación móvil funciona como una guía digital interactiva para conectar a los vecinos de Brinkmann con servicios y oficios locales. El IPDFS fue la única escuela de gestión privada del Departamento San Justo en acceder a esta fase. El momento de la clasificación fue acompañada por el intendente Municipal, Lic. Mauricio Actis y la Secretaria de Educación y Cultura, Mgter. Marisol Nuñez.

Sobresalientes resultados en las pruebas APRENDER 2025: El equipo directivo informó que las evaluaciones del nivel primario mostraron promedios por encima de la media provincial en Lengua y Matemática, consolidando los planes de mejora e innovación pedagógica del programa “Transformar Córdoba”, con epicentro en las Escuelas Precursoras, condición que reúne el nivel primario del instituto.

Distinción Provincial en Producción Audiovisual: Estudiantes de 2º año fueron seleccionados, junto a 18 escuelas de toda la provincia, en el concurso «Memoria e Identidad en foco” a 50 años del golpe de Estado, impulsado por el Ministerio de Educación junto a desarrollo Humano y es un proyecto guiado por la profesora Soledad Ábalos. Recibirán su distinción el 29 de septiembre en la capital provincial.

Representación en el Parlamento Infantil y Juvenil: El instituto participará en noviembre, en la Legislatura de Córdoba, con delegaciones de nivel primario (5º grado, con el proyecto «Patios y Recreos Cuidados») y de nivel secundario (4º año), siendo la única escuela que lo hará con los dos niveles.

Logros Deportivos: Equipos estudiantiles lograron clasificar a las instancias provinciales en Básquet Femenino y en el Torneo de Ajedrez Regional, lo que habilita el pase de ambas delegaciones a la instancia provincial.

Proyección Pedagógica: El 22 de septiembre, la institución fue elegida por la DIPE como una de las sedes de la «Expedición Pedagógica», recibiendo a directivos de nueve escuelas de la región para exponer las experiencias habidas a establecimientos que se candidatean a constituirse en escuelas precursoras para el período 2027.

Apertura de Inscripciones Lectivas 2027: Ya se encuentra disponible el formulario digital de matriculación para todos los niveles (Maternal, Inicial, Primaria y Secundaria, incluyendo el nuevo 5º año (que ya ha sido aprobado por el ministerio), con orientación en informática y certificación técnica en Desarrollador Full Stack.

Agenda Institucional Destacada:

10/09: Acto central por el Día del Maestro y en el marco de los 85 años de Centro Social.

28 al 30/09: Viaje pedagógico de 3º y 4º año a Tucumán (Ruinas de Quilmes y Casa Histórica).

20 y 21-22/10: Instancias provinciales de Ajedrez y Básquet Femenino.

30/10: Jornada interactiva de puertas abiertas «IECS te Muestra» y articulación con 6º grado.

Octubre: Familiarizarte; 27/10: Viaje a Sunchales y Ataliva (Sala de 4 años).

06/11: Noche Mágica; 10/11: Viaje a San Francisco (Sala de 5 años); 19/11: Viaje a Santa Fe y Paraná (3º y 4º grado); 12/11: Viaje a Cerro Colorado (1º y 2º grado).

15-16 y 17/12: Viaje a Río Ceballos (5º y 6º grado).