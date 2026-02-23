  • 23 febrero, 2026

Cross Runing de Ansenuza suma novedades para la edición 2026

La fecha del 14 de junio, es la elegida para una nueva edición del Cross Runing de Ansenuza, con la organización del Municipio de Morteros. Días pasados dieron a conocer más detalles de la prueba que espera superar ampliamente la realizada el año anterior

Datos a tener en cuenta

Domingo 14 de junio

Bajo de Morteros – Ansenuza

Largada 9 horas

Un desafío único en plena naturaleza:

Bosque nativo

Playa y dunas

Caminos rurales y senderos

Distancias:

5K | 10K | 21K (nueva distancia)

Viví una experiencia deportiva diferente, en uno de los paisajes más increíbles de la región.

Inscripciones próximamente…