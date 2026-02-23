Cross Runing de Ansenuza suma novedades para la edición 2026

La fecha del 14 de junio, es la elegida para una nueva edición del Cross Runing de Ansenuza, con la organización del Municipio de Morteros. Días pasados dieron a conocer más detalles de la prueba que espera superar ampliamente la realizada el año anterior
Datos a tener en cuenta
Domingo 14 de junio
Bajo de Morteros – Ansenuza
Largada 9 horas
Un desafío único en plena naturaleza:
Bosque nativo
Playa y dunas
Caminos rurales y senderos
Distancias:
5K | 10K | 21K (nueva distancia)
Viví una experiencia deportiva diferente, en uno de los paisajes más increíbles de la región.
Inscripciones próximamente…