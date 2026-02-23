Morteros: Intervención preventiva a través del Programa «Ojos en Alerta»

En la madrugada de hoy, alrededor de las 2:40 horas, el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal recibió un aviso de un vecino a través del programa Ojos en Alerta, solicitando presencia en calle España al 2900.

El vecino manifestó que en dos oportunidades habían arrojado elementos contra la ventana de la habitación de sus hijos, lo que generó preocupación y motivó la comunicación inmediata con el sistema preventivo.

De manera inmediata se dio aviso a los móviles de la Guardia Local, que al circular por calle Atlántico Sur visualizaron a un masculino en actitud sospechosa en las inmediaciones. En un trabajo conjunto con la Policía local, se procedió al control e identificación del sujeto, quedando la intervención a cargo de las autoridades policiales.

Desde la Municipalidad de Morteros se recuerda la importancia del programa Ojos en Alerta como herramienta de prevención y participación ciudadana, que permite dar respuestas rápidas ante situaciones sospechosas y fortalecer el trabajo articulado en materia de seguridad.