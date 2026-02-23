Llaryora inauguró Escuela Secundaria de Formación Profesional en Freyre

El gobernador Martín Llaryora encabezó la inauguración de la Escuela Secundaria con Formación Profesional “Clemar Cerutti” en la localidad de Freyre, del departamento San Justo, una obra educativa estratégica que articula la formación técnica con el desarrollo productivo regional.

La escuela otorgará el título de Bachiller con Formación Profesional en Industrialización de Productos Lácteos, una orientación alineada con el entramado productivo de Freyre y la región, siendo la única institución de la provincia de Córdoba y del país con esta especialización.

Durante su visita, el mandatario provincial agradeció a la familia Cerutti por el gesto solidario que dio origen al proyecto: en 2022, Clemar Cerutti donó el terreno y aportó recursos económicos con el anhelo de que su comunidad contara con una escuela técnica.

La iniciativa fue canalizada por el municipio y se concretó gracias al consenso de los actores de la cadena productiva local, con el acompañamiento del Gobierno provincial, que destinó fondos para finalizar la obra.

El nombre del establecimiento honra su memoria y representa el reconocimiento de toda la comunidad.

Llaryora sostuvo que, en un contexto donde la inversión pública no suele predominar, en Córdoba se tomó la decisión política de avanzar y culminar la obra para que el sueño de Clemar Cerutti no quedara trunco. Ademàs destacó que, entre diversas alternativas, se optó por una institución que refuerza la esperanza y el porvenir de la comunidad, potenciando la formación, la generación de talento, la innovación y la posibilidad de que surjan nuevos emprendedores que impulsen el crecimiento de Freyre.

En ese sentido, afirmó que estas obras son fundamentales porque integran el potencial productivo local con la educación, y destacó que el este provincial es uno de los más productivos no solo de Córdoba sino también del país, algo que, aseguró, se explica por decisiones estratégicas como esta.

“Una escuela que vincula a nuestros jóvenes con el futuro”, remarcó el mandatario al describir la orientación en industria láctea, diseñada con estándares y contenidos específicos que hoy no existen en Argentina, lo que la posiciona como una propuesta innovadora y de avanzada.

“Es una escuela innovadora, es una escuela de futuro, es una escuela también que va a formar los talentos del mañana para potenciar y darle más valor agregado a la industria que nosotros tenemos, a nuestra materia prima. Todo eso genera un ecosistema”, expresó Llaryora.

En el marco de la visita oficial, Llaryora comprometió aportes por 30 millones de pesos para fortalecer el cuartel de Bomberos Voluntarios de Freyre y la incorporación de una ambulancia para la localidad, medidas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar la seguridad y la atención sanitaria de la comunidad.

A su turno, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, valoró la concreción de la nueva institución y destacó que se trata de una iniciativa que nació del compromiso individual y fue asumida por toda la comunidad, organizada para hacer posible una escuela que conecte educación, trabajo y producción. También subrayó que esta propuesta forma parte del proceso de crecimiento que impulsa Córdoba, donde los proyectos educativos adquieren identidad y un sello propio.

En esa línea, remarcó: “La provincia avanza no solo con obras sino también con nueva oferta educativa, con el objetivo de que hacía 2027 los egresados del nivel secundario obtengan, además del título, una certificación profesional que los distinga a nivel nacional”.

El secretario de Gobierno, Augusto Pastore, destacó la trascendencia de la institución al señalar que se trata de un proyecto nacido de la solidaridad y el compromiso comunitario que con el tiempo se transformó en un sueño colectivo hecho realidad.

Y agregó: “Tuvimos que hacer que ese sueño individual se transformara en un sueño colectivo”, al tiempo que sostuvo que su concreción demuestra que cuando la comunidad se involucra, los sueños dejan de ser promesas para convertirse en hechos concretos.

Por su parte, el intendente de Freyre, Germán Baldo, agradeció la presencia del gobernador y resaltó la política federal de impulsar al menos una obra en cada localidad de la provincia. En relación con la nueva institución, afirmó que hoy Freyre puede decir que tiene su sistema productivo estrechamente vinculado al sistema educativo, un logro significativo que contribuye a evitar el éxodo de jóvenes hacia otras ciudades.

“Hoy, con la decisión conjunta del sector público y privado, podemos contar con un espacio educativo de primer nivel para los jóvenes de nuestra localidad”, concluyó.

Sobre la institución

El nuevo edificio escolar, de dos plantas, posee una superficie total de 1.054,82 m² y fue concebido para acompañar una formación integral vinculada al perfil productivo de la región. Dispone de espacios específicos para Laboratorio, Lenguajes y Comunicación, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Humanas, y Artes y Movimiento.

Además, cuenta con aula a cielo abierto, patio cubierto, TUM, comedor PAICor, sanitarios para estudiantes y docentes, área de gobierno, depósito, patio de formación y circulaciones horizontales y verticales.

El equipamiento aportado por la Provincia incluye netbooks y kits de ciencia y tecnología, a lo que se suma la contribución del sector privado, a través de la firma Manfrey, para el equipamiento del laboratorio. Estas herramientas garantizan a los estudiantes una formación actualizada y de calidad.

La institución abrió sus puertas en 2024 y funcionaba en el edificio de la ex Casa Municipal. Actualmente cuenta con 81 estudiantes: 25 en primer año, 27 en segundo y 29 en tercero.

Créditos para emprendedores locales

En el marco de la actividad, también se entregaron créditos del programa Banco de la Gente: nueve en total, con una inversión de $3.850.000, destinados a fortalecer emprendimientos locales (siete de libre disponibilidad y dos para iniciar proyectos productivos).

Con esta inauguración, la Provincia y el municipio consolidaron una propuesta educativa que proyecta oportunidades para los jóvenes y acompaña el crecimiento productivo de la comunidad.

Plaza Luxardo

Durante la jornada, el gobernador también visitó la localidad de Plaza Luxardo, donde agradeció el apoyo del pueblo para el progreso de la localidad y reiteró que “más allá del partido político, ideas y religión, es muy bueno que podamos trabajar todos juntos tirando para el mismo lado en este momento tan difícil que está transitando la Argentina”.

En ese marco, Llaryora destacó el nuevo establecimiento educativo inaugurado en la localidad de Freyre y remarcó que los jóvenes de Plaza Luxardo ahora tienen una institución cerca para que se formen, inventen nuevos productos y surjan nuevos emprendedores.

En materia sanitaria el mandatario anunció el envió de 170 millones de pesos para la realización de obras que mejoren el centro de salud de la localidad.

Además, entregará una unidad de traslado para la derivación de pacientes que requieran atención secundaria en el Hospital Iturraspe.

Por otra parte, dispuso fondos para la compra de juegos para la plaza de la comuna que incluye juegos para personas con discapacidad. Además de dos desmalezadoras.

A su turno, el jefe comunal, Víctor Alessio, agradeció la presencia del gobernador en la localidad y reiteró el apoyo para que se continúen concretando los sueños de todos los habitantes de la región.