Morteros vivirá un fin de semana a pura historia y pasión por el Automovilismo

La ciudad de Morteros vivirá un fin de semana especial los días 27 y 28 de febrero, con una propuesta que combinará homenaje, historia y pasión por el automovilismo.

En el marco de su 90° aniversario, se reconocerá la trayectoria de Heriberto Pronello, una de las figuras más destacadas del diseño automotriz argentino, y se desarrollará la 10° edición del Encuentro Nocturno de Autos Antiguos en el Parque Central.

La celebración comenzará el viernes a las 20:30 hs en el Salón de Eventos de la Asociación Deportiva Nueve de Julio. La noche incluirá una cena homenaje y la exhibición exclusiva de la moto Saborul Junior’s, una pieza emblemática de la ingeniería creada por Pronello.

Durante el evento se realizará la firma de la documentación correspondiente para su postulación oficial ante Guinness World Records, marcando un hecho de proyección internacional que tendrá como escenario a Morteros.

Entradas: $25.000

Puntos de venta: Secretaría del Club o vía WhatsApp al 3562-569194 (Agrupación de Autos Antiguos Morteros).

El sábado, desde las 18:00 hs, el Parque Central será sede de la 10° edición del Encuentro Nocturno de Autos Antiguos. Participarán expositores y vehículos de colección provenientes de distintos puntos del país, consolidando al evento como uno de los más convocantes de la región.

La jornada contará además con shows musicales en vivo y propuestas pensadas para que vecinos y visitantes puedan disfrutar en familia.

El intendente de Morteros, Sebastián Demarchi, destacó la importancia de estas jornadas para la ciudad, señalando que el homenaje a Pronello representa un reconocimiento a la innovación y al talento argentino, y que este tipo de encuentros fortalecen la identidad local y posicionan a Morteros a nivel nacional.

Por su parte, el secretario de Deportes, Leandro Conti, remarcó el impacto cultural y económico que generan estas iniciativas, en el marco de una política que promueve el desarrollo a través de la creatividad, el patrimonio y el impulso a la economía regional.