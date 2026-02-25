Suardi: Brindaron conferencia para información sobre situación de la Empresa Verónica

En la tarde del lunes, el Intendente Leandro Gastaldi, junto al Senador Provincial Felipe Michlig, el Diputado Provincial Marcelo González, el Secretario de Gobierno Alejandro Bianco, la Secretaria de Hacienda Jimena Lingua, la Concejal Ingrid Acastello y el Coordinador de Producción Martín Borgogno, brindaron una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de la Municipalidad de Suardi para informar sobre las gestiones realizadas ante la crítica situación que atraviesa la planta industrial de La Verónica.

Durante el encuentro, las autoridades detallaron las medidas concretas que se lograron gestionar para acompañar a los trabajadores en este difícil momento. Entre ellas, se confirmó la obtención de un subsidio de $450.000 para cada empleado, además de asistencia para el pago del servicio de energía eléctrica y la entrega de bolsones alimentarios destinados a las familias afectadas.

Asimismo, se remarcó que continúan las gestiones y el diálogo permanente con los propietarios de la empresa, con el objetivo de avanzar en una posible venta y transferencia de titularidad a nuevos compradores, lo que permitiría garantizar la continuidad productiva de la planta y preservar las fuentes de trabajo.

Las autoridades coincidieron en que el compromiso es seguir trabajando de manera articulada para evitar el cierre definitivo de la industria, entendiendo el impacto económico y social que esto implicaría para Suardi y toda la región, especialmente para las numerosas familias que dependen directa e indirectamente de la actividad de la planta.

Desde el Municipio reafirmaron su acompañamiento a los trabajadores y su firme decisión de continuar gestionando alternativas que permitan sostener la producción y el empleo en la ciudad.

Por otro lado, se realizó la mención del decreto que establece el nombre de “ Oswaldo Pinetti” a la sala de conferencia del edificio Municipal.