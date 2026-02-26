Morteros: Oficina del Adulto Mayor, pone en marcha talleres presenciales

La Oficina del Adulto Mayor, dependiente de la Dirección de Políticas Sociales de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Morteros, comunica el inicio de los talleres presenciales destinados a personas mayores, en el marco del convenio firmado con la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.

Las actividades se desarrollarán en el predio del Ferrocarril y están orientadas a promover espacios de encuentro, participación y bienestar, fortaleciendo la integración y el desarrollo de las personas mayores en la comunidad.

Talleres disponibles

– Folclore

A cargo de Walter Rodríguez.

Días jueves, de 9:00 a 11:00 hs.

Inicio: jueves 5 de marzo.

Lugar: Predio del Ferrocarril.

– ImaginArte. Leer y crear – Estimulación Cognitiva

Dictado por Ethel Viotto.

Días viernes, de 9:00 a 11:00 hs.

Inicio: viernes 6 de marzo.

Lugar: Predio del Ferrocarril.

Las inscripciones se realizan en la Oficina de Políticas Sociales, ubicada en 25 de Mayo esquina Soler.

Desde el municipio se continúa acompañando a las personas mayores con propuestas que promueven el aprendizaje, la recreación y la participación activa, entendiendo que cada etapa de la vida merece vivirse con entusiasmo y plenitud.