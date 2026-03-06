Se realizó el acto de Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante

En el Teatrillo Municipal, se llevó a cabo el Acto de Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante local año 2026.

Ante una nutrida concurrencia de representantes de Instituciones locales, la sesión transcurrió tal cual lo previsto en el orden del día, que consistió en una apertura con dos interpretaciones musicales a cargo de Luciana Chiaretta, para dar lugar a continuación al izamiento de la Bandera y entonación del Himno Nacional Argentino.

Desde Secretaría se dio lectura al acta de la Asamblea anterior (aprobada) y posteriormente la Pte del Cuerpo Deliberativo Prof. Ivana Dalmazzo dejó su mensaje, resumiendo las ordenanzas aprobadas en el último período.

Finalmente el Intendente Municipal Lic. Mauricio Actis hizo un balance de cada una de las áreas de Gobierno, y trazó una síntesis de los proyectos y propuestas para el corriente año.

Discurso de Apertura de Sesiones

Brinkmann, 5 de marzo de 2026

-Señora Presidente del Concejo Deliberante, profesora Ivana Dalmazzo.

-Sra. Presidente del Tribunal de Cuentas, profesora Mariela Quinteros.

-Señoras y señores concejales y tribunos. Miembros del Departamento Ejecutivo Municipal.

-Sr. Emanuel Rossotto, especialmente lo saludo, le doy la bienvenida y le agradezco su trabajo por la ciudad y el compromiso con la política.

Y destaco también el gesto del bloque oficialista de sostener una tradición de muchos años: la de otorgarle -sin estar obligados a ello- al bloque de Oposición la Vice presidencia segunda del cuerpo. Son los gestos y las tradiciones que refuerzan nuestro sistema republicano y que nos distinguen como comunidad.

-Autoridades y representantes de nuestras instituciones.

-Vecinas y vecinos de Brinkmann.

Es un honor venir a este lugar que hoy se constituye como sala de sesiones del Concejo Deliberante a informar sobre el curso de nuestro gobierno.

Esta tarea que tenemos quienes gobernamos la hacemos defendiendo la democracia y manifestando nuestro respeto por los que no tienen nuestra misma opinión ni defienden las mismas banderas partidarias; y volvemos a pedir que cada día y para siempre, defendamos la verdadera libertad, que es, como dice Hanna Arendt, la libertad del que piensa distinto.

Hoy a pocos días de cumplirse 50 años del comienzo de la noche más oscura de nuestra historia nacional, levantamos nuestra voz para decir que nunca más queremos que la violencia se imponga sobre la paz, que nunca más pensar distinto sea motivo de dolor; que nunca más la intolerancia nos gane. Y que sean la paz, la comprensión y el respeto, los valores que guíen por siempre a nuestra ciudad y a toda nuestra nación.

Hoy abrimos un nuevo período de sesiones del Concejo en un momento que nos invita a reflexionar sobre lo hecho, sobre lo que tenemos, y sobre todo, a reafirmar el rumbo que elegimos para nuestra ciudad.

Brinkmann es una ciudad que se construyó siempre desde el esfuerzo colectivo. Nada de lo que somos nació por casualidad ni por magia.

Somos el resultado del trabajo de generaciones, de instituciones comprometidas, de vecinos que participan, de un Estado municipal que está presente y de una comunidad que no mira para otro lado cuando hay problemas que resolver. Nadie nos regaló nada! Y todo lo bueno lo hemos hecho juntos!

Desde el primer día de esta gestión asumimos con una convicción clara: gobernar es fortalecer la comunidad. Y eso significa escuchar, estar cerca, potenciar lo que funciona y cuidar el esfuerzo que cada uno hace día a día para que esta ciudad camine siempre hacia el futuro que se merece.

Brinkmann tiene una riqueza que no se mide en números, pero que se siente todos los días: clubes, centros vecinales, cooperadoras, gremios, empresarios, instituciones educativas, iglesias, asociaciones civiles, comerciantes, trabajadores y trabajadoras que sostienen la vida de la ciudad.

Y esa riqueza comunitaria es nuestra razón de ser como gobierno.

Les aseguro que, para acompañar y fortalecer ese entramado comunitario irremplazable, hemos cuidado cada peso que los contribuyentes han aportado. Porque ese dinero es el trabajo de los brinkmanenses.

Y en tiempos difíciles desde lo económico, hemos mantenido ordenadas las cuentas y sostenido el superávit municipal. Y esto nos permite ver el futuro con esperanza, a pesar del contexto general. Y nos posibilita pararnos firmes ante las adversidades y de frente al mañana, sin esperar lo que viene, sino yendo a buscar el futuro que merecemos.

Pero nuestra tarea de gobernar no termina en administrar bien los recursos. Sino en ponerlos al servicio de todos. De nada sirve que la planilla de caja dé bien si el bienestar no es general. El superávit no puede ser nunca un objetivo, es una herramienta para cumplir las metas más importantes.

Y orgullosamente podemos decir que durante el año que hemos dejado atrás, nuestra ciudad no paró:



OBRAS

Seguimos adelante con el Sistema Habitar. Adaptamos la ordenanza y seguimos construyendo viviendas. En 2025 entregamos una por mes. Y trabajamos todos los días para seguir construyendo casas.

En el mes de junio presentaremos el nuevo código de edificación. Y junto con eso pondremos en marcha la aplicación de trámites on line y la regularización de obras y registro de metros cuadrados.

Construimos 20 cuadras de cordón cuneta; más de 2000 m2 de pasillo vereda. Y vamos hacer los tramos que faltan en cada barrio.

Estamos construyendo los nuevos accesos a barrio Centro Social y comenzamos en los próximos días la reconstrucción completa de más de 200 metros lineales de cordones correspondientes a los inicios del loteo, que hoy no permiten la evacuación del agua. Y construiremos cordón cuneta en cada sector de la ciudad.

Además, en el mes de abril comenzamos (en un trabajo con el que contamos con la gran colaboración de la Cooperativa de Obras y Servicios), el ensanche del Bv. Alicia M. de Justo con la construcción de la mano este en la primera cuadra. Vamos a tener el acceso sur que se merece esta ciudad que no para.

Y trabajaos también en obras en las instituciones locales.

Las lluvias nos están haciendo la tarea más difícil, pero vamos a seguir mejorando las calles no pavimentadas de la ciudad. Y junto al Consorcio Caminero realizamos la reparación y mantenimiento de los caminos periurbanos.

Seguiremos avanzando con las obras en todo el sector del FF.CC. Al Parque central, y al nuevo Centro Cívico le sumamos el Parque Cultural Luis Sandrini, avanzaremos con el Parque Deportivo, y con el Parque Gastronómico. Así, las 4 manzanas podrán ser plenamente disfrutadas por todos los brinkmanenses y quienes nos visitan.

Pusimos en marcha y no se detiene el Plan integral de bacheo que reconstruirá 2.550m2 de calles con una inversión estimada en 382 millones de pesos. Allí está el dinero de las tasas municipales. Lo que cada uno pagamos por nuestras patentes se usa para que las calles por las que transitamos estén en buenas condiciones.

Seguiremos construyendo juntos más espacios públicos.

Y pronto habrá novedades sobre el nuevo destino del viejo obrador municipal.

SERVICIOS

Somos de las pocas ciudades en la región y en la provincia en que el municipio se encarga de mantener el corte de pastos en toda la ciudad. Es un servicio que cuesta mucho dinero y se hace más difícil en tiempos de calor y lluvia; pero seguiremos convirtiendo el dinero de los contribuyentes en una ciudad limpia y con pastos cortos en nuestras veredas, canales, espacios públicos y baldíos.

El barrido, la limpieza y el mantenimiento de nuestras calles se completa con el pintado de los cordones y las sendas peatonales.

La extracción de árboles (en casos necesarios) la complementamos con la colocación de nuevas especies.

Arreglamos, Mantenemos y limpiamos nuestro cementerio. Y junto con la cooperativa estamos trabajando en mejorar su iluminación.

Durante el año pasado realizamos el dragado de más de 10 km de canales periurbanos, lo que junto con la limpieza de los urbanos garantizamos el correcto escurrimiento de las aguas.

Fueron reparadas, pintadas y reploteadas las garitas de colectivos y se les colocaron nuevas luces led alimentadas por energía solar: cuidamos a los pasajeros y cuidamos el ambiente.

Todos los parques, plazas y paseos se mantienen permanentemente. Porque nos gusta ver lindo nuestro Jardín de Ansenuza.

Continuamos con la recolección de residuos domiciliarios 6 de los 7 días de la semana, como también con la recolección diferenciada y de contenedores, y los residuos voluminosos de lunes a sábado para su posterior tratamiento en el Parque del Reciclado.

Seguimos poniendo a punto ese lugar. Hemos avanzado con el cerramiento con más de 150 metros de tejido olímpico. Y seguiremos dotándolo de infraestructura y equipamiento.

También en el marco del programa Brinkmann Recicla colocamos nuevos contenedores en las instituciones y en lugares estratégicos de distintos barrios.

Las cuadrillas de Servicios trabajan todos los días y permanentemente. Y lo hacen antes, durante y después de cada uno de los eventos masivos.

Capacitamos a nuestro personal en el correcto uso y mantenimiento de máquinas y herramientas. Y mantenemos diariamente nuestro parque automotor en los talleres propios y privados.

A la dotación de vehículos y maquinarias le hemos sumado una aspiradora de hojas; una barredora de cordones; un camión con caja volcadora; una camioneta doble cabina; una motohormigonera y reparamos y recuperamos la barredora de arrastre y un Fiat Duna. Además, hemos comprado motosierras, motoguadañas, y una nueva cortadora de pasto autopropulsada. Y en las próximas semanas pondremos en marcha los mecanismos administrativos para la compra de una nueva pala cargadora.

AMBIENTE

Volviendo al Brinkmann Recicla podemos decir que hemos recuperado 346.700 Kg. de material Reciclable. Recolectamos más de 1500 litros de aceite vegetal usado que se han convertido en combustible menos contaminante. Y continuamos produciendo Compost a partir de los restos del barrido, pasto y chipeado.

En el último año plantamos 976 árboles entre especies nativas y exóticas, distribuidos en espacios verdes, clubes y escuelas. Sólo esos nuevos árboles, en los próximos 20 años absorberán 195.000 kg de gases de efecto invernadero. Este trabajo nos valió el reconocimiento de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático.

En este marco, articulando lo público y lo privado, creamos 3 nuevos bosques nativos: casi 300 árboles plantados con ambientalistas, empresarios, docentes, alumnos, personal municipal y con el apoyo fundamental de los profesionales y funcionarios del área de ambiente de nuestro Gobierno provincial.

Acompañamos las actividades del programa “Experiencia Ambientalia”, que dio como resultado, entre otras cosas, 2 nuevas ordenanzas: protección de las aves urbanas prohibiendo su caza; y la nominación del ave símbolo de nuestra ciudad; un nuevo mural y la plantación de 25 nuevos árboles en el sector norte de la ciudad. Brinkmann cuenta con una importante reserva de jóvenes que no sólo les importa el ambiente, sino que también trabajan duro para cuidarlo.

DESARROLLO:

Con esfuerzo pudimos recuperar y poner a nuevo un edificio abandonado por el gobierno nacional de 250m2 para que nuestra secretaría de Desarrollo cuente con nueva sede.

Desde allí trabajamos para las personas en situaciones complejas, gestionamos pases libres, certificados de discapacidad y medicación de alto costo, y trabajamos en forma articulada con el Banco Ortopédico.

Cubrimos necesidades básicas de grupos vulnerables. Brindamos el servicio PAICOR (Programa Provincial que gestionamos municipalmente) a cerca de mil niños y jóvenes de la ciudad y el campo. Y lo complementamos con el Programa “Más leche más proteínas”. Y con la atención de cuarenta comidas diarias en el Hogar de Día.

Acompañando a quienes más lo necesitan a través del Banco Municipal de Alimentos, el banco de útiles y el de uniformes escolares (quiero agradecer el compromiso y solidaridad de comercios, empresas y donantes anónimos).

A través del Programa Sala Cuna, trabajamos en el desarrollo integral de niños desde los 45 días. Ampliamos el cupo de 60 a 80 niños durante 2025. Posibilitando, con el turno noche que más mamás puedan terminar sus estudios. Nuestro Gobierno provincial está presente también aquí, cuidando a nuestros niños.

Articulamos con las oficinas nacionales de Anses y PAMI, facilitando trámites y dando respuestas personalizadas ante las diferentes demandas.

A través del Programa “Brinkmann sin barreras” llevamos a cabo acciones que atienden la diversidad y la inclusión. Esto, más las campañas de concientización, el proyecto Pictorientando, el Festival Desafiarte; El gran trabajo de nuestra Escuela Siloé y nuestro Taller La Colmena; ponen a nuestra ciudad a la vanguardia del trabajo por las personas con discapacidad.

Y para este 2026 proyectamos la creación de un centro de día y la puesta en marcha de talleres recreativos para personas con discapacidad.

En 2025 dimos inicio al Punto Mayor. A través de talleres, encuentros, actividades intergeneracionales y viajes recreativos, promovemos una vejez activa y saludable.

Con el Programa de Apoyo Gerontológico acompañamos a 10 personas mayores de nuestra ciudad para mejorar su calidad de vida.

Realizamos viajes en el marco de los programas “Derecho al Verano” y “Córdoba Mayor”.

Nos ocupamos de situaciones de vulneración de derechos a través del Punto Mujer. Y promovemos la equidad de género con encuentros, campañas y capacitaciones como la Diplomatura en Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género que contó con unos 80 participantes de Brinkmann y la región.

Seguimos adelante con la Huerta Orgánica Municipal “Ecoterra” que en 2025 abasteció con sus productos no sólo a ferias, sino también a áreas municipales como el Hogar de Día.

Hemos puesto en marcha el Consejo de Protección integral de las personas (compuesto por las secretarías de Desarrollo, Educación y Salud y sus equipos técnicos y trabajando junto a escuelas, Guardia Urbana, RAAC, UDER y EPAE). Abordamos articuladamente casos complejos de vulneración de derechos de niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, mayores y personas en situación de calle.

SALUD

Y si de cuidar a nuestra gente se trata, llevamos adelante el Club de la Diabetes. Y realizamos campañas de salud bucal, de prevención de hipertensión y de cáncer de cuello uterino y de mama. Trabajamos juntos con Luz de Vida y con los prestadores privados de salud. Y articuladamente con el sistema educativo realizamos cada año las fichas médicas para más de 1000 alumnos de la ciudad.

Y seguimos trabajando duro en el control de la fauna urbana y las enfermedades derivadas. Gracias a la tarea de La Manada y de los profesionales municipales, y con la construcción del nuevo centro de castraciones seguiremos avanzando en esta materia.

El año pasado entre todos logramos que el dengue no sea un problema, pero no debemos bajar la guardia, por eso, además de los monitoreos y el descacharrado, firmaremos el compromiso comunitario contra el dengue.

Nuestro hospital sigue adelante y brindando un servicio de 24 hs con guardia permanente los 365 días del año. Tener un médico y una ambulancia para traslados siempre disponibles, y poder disponer de los medicamentos necesarios (a pesar de los importantes costos) es un derecho del que no gozan muchas localidades de nuestra región.

Y nos seguimos equipando. A lao invertido por el municipio y los aportes de la Comisión de Apoyo, sumamos la donación de una vecina que nos permitió contar con un aparato de rayos x totalmente digitalizado y un laparoscopio para cirugías.

Y hemos incorporado nuevas especialidades como oftalmología y siquiatría, reforzando el área de salud mental.

Y no podemos dejar de hablar de las adicciones. Por eso la actividad de la Raac es constante. Porque las adicciones nos afectan a todos. Y entre todos estamos trabajando en proyectos que incluyan a las instituciones, el estado y las familias.

El problema de las adicciones no es sólo una cuestión de salud o de desarrollo social, también el deporte, la educación y la cultura son aristas desde las cuales abordarlo.

CULTURA

Por eso seguimos apostando a la cultura a través de los cursos, talleres y elencos; y seguiremos adelante con propuestas como el Concierto de Reyes (realizado junto a la Cooperativa); las noches de Carnavales; los ciclos temáticos en el Cine Luis Sandrini, y el ciclo mensual de Obras de teatrales al tiempo que fortalecemos el taller municipal de teatro. Los festejos tradicionalistas en la Vieja Casona y en cada fecha patria. El Festival de Títeres y la celebración de nuestras fiestas patronales al calor del fuego de San Juan. Las ferias de artesanos. Los julios para los niños en vacaciones y los agostos para los poetas que llegarán a festejar la edición 35 del Encuentro Internacional. Los encuentros de agrupaciones gauchas. Las milongas y las peñas. El Encuentro Regional de coleccionistas. Las tardes en el Parque, y por supuesto noviembre vestido de Festival Nacional del Humor y la Canción. Las peatonales y las actividades de verano. Y la Fiesta de las colectividades.

EDUCACIÓN

De la mano de la cultura está la educación. Y Brinkmann ha sido premiada por su labor en educación.

Somos una ciudad educativa reconocida en todos lados. Y eso es gracias al enorme trabajo de cada uno de los actores de este hermoso y complejo ecosistema que es la educación.

Los talleres de alfabetización, el congreso de educación, la feria del libro; el acompañamiento con equipos técnicos; los talleres de robótica, la atención con las becas educativas; el fortalecimiento de aprendizajes; son algunas de las muchas acciones que día a día desarrollamos juntos.

Hacemos un acompañamiento a las trayectorias escolares, para que todos los estudiantes cuenten con los elementos necesarios para transitar el ciclo lectivo.

Acompañamos a los estudiantes con procesos de orientación vocacional.

Brinkmann cuenta con un equipo de 14 profesionales dedicados a acompañar a nuestros estudiantes en sus trayectorias y al servicio de nuestras escuelas.

La educación superior es una ocupación permanente. La llegada de la Universidad Provincial a nuestra zona es una gran noticia para nuestras familias y para el desarrollo de la región. Brinkmann forma parte de este proceso de profundos cambios y trabajamos desde el Municipio junto al Instituto Superior Manuel Belgrano para que las oportunidades lleguen a todos. Y ya podemos ver los frutos y anunciar una nueva carrera de posgrado dictada por la Facultad de Salud y Educación en nuestra ciudad y que se sumará a la amplia oferta que tienen nuestros jóvenes y profesionales para seguir estudiando aquí.

Y todo esto sin dejar de atender las necesidades de nuestras escuelas realizando, a través del FODEMEEP, reparaciones y mantenimiento de los edificios: Durante el receso de verano se hizo una inversión de más de 50 millones de pesos para atender los pedidos de los establecimientos rurales y urbanos.

Y no nos quedamos con eso. Por eso hemos gestionado ante el gobierno provincial la obra de ampliación de la Escuela Doña Anita; la renovación del techo del Ipemyt Dr. Belisario Roldán y la ampliación del Ceni 25 de mayo.

Mejores condiciones para nuestros docentes, mejor educación para nuestros adultos, niños y jóvenes.

JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN

Sabemos que el deporte, la recreación y la participación juvenil son herramientas fundamentales de inclusión y transformación social.

Hemos organizado y participado de eventos del calendario local, como la Estudiantina, el día del niño, la tarde juvenil, el octubre rosa, el mes de la mujer y los viajes recreativos para niños y adultos.

El acompañamiento a los clubes es constante, a través de la Rifa de la Ciudad, de la entrega de subsidios, préstamos de maquinarias, de aportes de personal, de capacitaciones para profes, deportistas y dirigentes. Y seguimos sosteniendo el sistema de becas deportivas.

A la intensa y variada propuesta de nuestros clubes sumamos las actividades que ya son una tradición como las maratones de Reyes y de San Juan Bautista. Y pronto comenzaremos con las clases de boxeo en el Nodo Argentina 2000.

Para este año fortaleceremos el Punto Joven como espacio de encuentro y construcción colectiva para adolescentes y jóvenes. Un ámbito de escucha y participación activas; de talleres culturales y recreativos; de debate, capacitación y elaboración de proyectos; porque seguimos creyendo que nuestros jóvenes son y deben ser protagonistas en la toma de decisiones y en la formación del presente y el futuro de Brinkmann.

Y seguiremos acompañando a los Centros de Estudiantes, las cooperativas escolares y los encuentros intergeneracionales.

Con la recuperación del Camping Municipal queremos que este espacio sea un punto de encuentro, de actividades recreativas y culturales. Y un espacio posicionado a nivel regional para recibir a los turistas que lleguen a la ciudad o estén de paso. Junto con el colegio de Arquitectos, trabajaremos en mejorar la infraestructura y los servicios.

Hay mucho por hacer, y lo vamos a hacer trabajando juntos.

TURISMO

Construimos el Mirador y habilitamos el Bosque Spirandelli para contar otro atractivo turístico y ambiental.

Pusimos en marcha la Fiesta de la pasta rellena. Una nueva fiesta para la región. Que se suma a los carnavales, el recorrido de las Siete iglesias, la Vuelta de la Baquets (que en pocos días nos dejará su cuarta edición). Las fiestas patronales, las propuestas del Invierno Grande, las instituciones. Y por supuesto nuestro festival del Humor y la Canción, y la Fiesta de las colectividades son la muestra de que somos una ciudad abierta para recibir a quienes nos visiten.

Y quienes lleguen a la ciudad pueden disfrutar de su gastronomía, su cultura, sus paisajes, su riqueza natural, sus espacios públicos y la calidez de nuestra gente.

Conocen la historia a través del enorme trabajo hecho por nuestro Archivo Histórico y nuestro Museo. Al que hemos sumado ahora el Centro de Estudios Históricos.

Insertos en la región de Ansenuza, sabemos que el turismo tiene un potencial enorme. Por eso nos capacitamos y participamos de actividades. Y a partir de ahora contamos con un espacio propio para la Dirección de Turismo. Y ya estamos trabajando en el marco del programa “Brinkmann te invita” en la puesta en marcha de una oficina de informes en la Terminal.

ECONOMÍA

El turismo aporta un pequeño granito de arena a la economía de nuestra ciudad. Y desde el municipio acompañamos el proceso de creación de riqueza y generación de empleo. Hoy, cuando el mundo laboral está en pleno cambio, debemos acompañar a nuestros ciudadanos. Por eso en el año 2025 desde la oficina de empleo logramos que 48 personas cursen el Taller de Orientación Laboral.

Junto al CEDER logramos que 12 personas egresen del curso de peluquería, 18 del de electricista matriculado, 14 del de reparación de equipos de climatización, 11 del de estética y 17 personas culminen el curso de informática.

Mientras que 978 personas tomaron parte de los cursos del Portal de empleo.

Fueron entrevistados 459 vecinos que dejaron su currículum. Y 26 empresas tomaron contacto con la oficina en busca de personal.

Acompañamos los programas de empleo de nuestro Gobierno Provincial: con 28 beneficiarios del PPP, y 68 del programa +26 (significó que casi 35 millones de pesos ingresaran a nuestra economía local). Y junto con eso la ciudad recibió del Gobierno de la Provincia más de 100 millones de pesos de aportes individuales del Banco de la Gente.

Además, promovimos ferias y encuentros para nuestros emprendedores.

Dese el Parque Industrial regional seguimos acompañando a nuestros empresarios. En tiempos difíciles también el municipio hace su esfuerzo y reconoce el de los contribuyentes, por eso, la tasa por comercio este año que comienza tiene importantes beneficios. Con la unificación del monotributo los pequeños comercios pagan hasta un 50% menos. Y este descuento es mucho más importante si están al día con las tasas. En el 2026 los descuentos son más importantes y extendidos a distintas tasas.

Es decir, el que cumple tiene importantes beneficios.

GOBIERNO

Entre todos seguimos haciendo un gobierno y un municipio más moderno, ágil y eficiente. Pusimos en marcha el sistema Muni Digital. Y el próximo mes estaremos presentando la nueva página web. Una plataforma ágil donde realizar trámites, resolver dudas y plantear reclamos. Y que nos va a permitir seguir ganando en transparencia: cada ciudadano podrá encontrar los datos del gobierno, las ordenanzas, decretos y resoluciones. La web será también una vidriera dinámica donde encontrar toda la información de la ciudad.

Nos renovamos hacia afuera y también hacia adentro, con importantes cambios para el reordenamiento de las dependencias y mayor comodidad para quienes llegan al municipio o trabajan en él: Reformamos la recepción con un nuevo archivo de legajos; Construimos la nueva oficina de rrhh. Hemos hecho reformas en los consultorios del hospital, construimos la nueva secretaría de Desarrollo, las nuevas oficinas de Ambiente y de Turismo, y la nueva Sala Del Concejo Deliberante. Y estamos construyendo el nuevo taller de herrería (que nos permitirá ahorrar dinero y tiempo); también la nueva oficina de obras públicas; la nueva oficina de procuración, nuevos baños para el personal en el patio. Y ya ponemos en marcha la nueva oficina para el tribunal de cuentas y un nuevo depósito para el banco ortopédico. Y continúan las reformas en la terminal. Además, con la construcción del Nodo Barrial Argentina 2000 el Estado municipal llega más cerca del vecino con sus actividades y soluciones. Allí hemos construido e instalado el nuevo centro de castraciones para trabajar en el control de la fauna urbana. En los últimos 14 meses hemos adquirido para el municipio 23 nuevas computadoras, y hemos dotado a cada nuevo espacio con todo el equipamiento necesario.

PROTECCIÓN CIUDADANA

Y para estar más cerca del vecino y cuidarlo también hemos consolidado la Guardia Local de Prevención y Convivencia. Un equipo altamente comprometido con la comunidad, instruido y equipado. Que cuenta con tres vehículos con seguimiento satelital. La Guardia Local de Brinkmann es pionera en la provincia en la protección rural, contribuyendo a la seguridad de pobladores, establecimientos productivos, escuelas y áreas naturales protegidas. Aprovechando la internet satelital de las escuelas rurales hemos provisto de cámaras a los cuatro establecimientos a nuestro cargo. Cámaras que se suman a las que estamos poniendo en los ingresos y circuitos seguros en las escuelas urbanas y en los clubes.

Hemos repotenciado el sistema de cámaras de vigilancia sumando nuevas en puntos estratégicos de la ciudad. Son 57 nuevas cámaras en espacios públicos que complementan la vigilancia presencial.

Y en este 2026 avanzaremos, con la ayuda del gobierno provincial, las empresas y las instituciones en la puesta en marcha del nuevo centro de monitoreo de 24 hs todos los días. Y con él pondremos en marcha el programa Ojos en Alerta.

Este centro de monitoreo también nos va a servir para seguir mejorando el tránsito de la ciudad. Vamos a seguir trabajando en el control y sobre todo en la concientización y la formación de usuarios responsables de la vía pública. Por ello en el marco de las CLE hemos solicitado a los directivos que la educación vial sea un tema común a todas las escuelas y niveles.

También podemos anunciar que a lo largo del año comenzarán los trabajos para el traslado definitivo de la playa de camiones desde su ubicación en Barrio Bertossi. Menos camiones en nuestras calles residenciales significa mayor seguridad y orden para todos. Y además, le brindaremos a los empresarios y choferes camioneros mayor seguridad, comodidad y tranquilidad con un nuevo espacio. Al tiempo que recuperaremos para toda la comunidad los terrenos e instalaciones del viejo obrador municipal.

Con el crecimiento de nuestra ciudad llegan nuevas necesidades y desafíos. Y entre ellos, cómo cuidar a las personas y responder ante la emergencia. Por ello trabajamos mucho en un sistema de protección que integre Defensa Civil y Seguridad ciudadana. Durante 2025 dimos pasos importantes y cosechamos importantes logros: Desarrollamos la Defensa Civil como sistema, con asistencia profesional y liderazgo. Hoy la ciudad cuenta con un plan de emergencias donde Bomberos, Policía, Hospital, Servicios privados, cooperativa, Guardia Local y todo el municipio forman parte activa del desarrollo de una agenda de Gestión de riesgos transversal a toda la comunidad.

————————

Hemos hecho todo esto. Juntos. Sabemos que es mucho, pero también somos conscientes de que falta aún más.

Y gracias al trabajo de cada uno, el de las instituciones y el apoyo de nuestro Gobierno Provincial, este año redoblaremos los esfuerzos en áreas que consideramos clave.

● El trabajo es una preocupación creciente, en un mercado laboral cambiante, con los desafíos que nos plantea la economía argentina y los tiempos nuevos con sus cambios vertiginosos. El desempleo no es sólo una estadística; es incertidumbre, pérdida de proyectos de vida y debilitamiento del tejido social. Por eso necesitamos abordarlo con políticas públicas que contemplen alianzas con el sector privado y la participación activa de la comunidad.

Desde el municipio no podemos ni vamos a prometer soluciones mágicas, pero sí asumimos un compromiso firme: acompañar, articular y generar condiciones para el desarrollo local. Seguimos trabajando junto a comerciantes, productores, emprendedores, cooperativas y trabajadores para fortalecer la economía local, promover la capacitación, apoyar al que invierte y cuidar el empleo. Seguiremos fortaleciendo nuestro Parque Industrial y trabajaremos para que existan mayores opciones de empleo.

En las próximas semanas enviaremos al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para crear el Consejo de Producción, Empleo y Desarrollo. Un espacio en el que se articulen las distintas áreas del Municipio y el sector privado. Porque los tiempos que corren y los que van a venir requieren que juntos trabajemos para encontrar soluciones y alternativas.

Entre los proyectos que pondremos en discusión en el Consejo de Producción estará el de la obra pública estratégica; mejora y transformación de los espacios públicos; formación y capacitación; incentivos a empresas; emprendedurismo; apoyo financiero y técnico; nuevas actividades económicas.

Ninguna medida alcanzará por sí sola, debemos trabajar juntos.

● La salud ha sido siempre una prioridad de nuestra comunidad y de nuestro gobierno. Pero en estos tiempos en que lo público tiene la titánica tarea de atender todos los frentes, entendemos que, es más que nunca necesario un entramado de cuidados para nuestra gente.

Nuestro hospital municipal es la primera puerta de acceso a la salud para gran parte de la población. En promedio algo más de 150 atenciones diarias así lo demuestran.

Eso significa que nuestro hospital municipal Dr. Saied Saleg atiende un paciente cada 9 minutos.

Un nivel de actividad superior al promedio de toda la zona y uno de los más altos de la provincia.

Y por ello, nuestro municipio en el último año lleva invertidos 410 millones de pesos de recursos propios tan sólo en el hospital, sin contar el resto de las actividades ligadas a la Secretaría de Salud.

En nuestro hospital trabaja todos los días un equipo grande, encabezado por nuestra Secretaria de Salud a la que se suman 5 personas de maestranza, 8 administrativos y 54 profesionales que tienen la tarea (muchas veces poco reconocida o valorada injustamente) de cuidar a nuestra gente.

Y es una tarea que se hace con la mayor dedicación y esfuerzo para que el derecho básico de la salud sea una realidad en nuestra ciudad.

¿Ese equipo comete errores? claro, como todos lo hacemos. Pero son producto del hacer y nunca de la falta de dedicación. Porque todos ellos tienen dentro encendida la llama de la vocación, a pesar de por ejemplo atender durante una guardia a más de 80 pacientes.

Todos los que llegamos al hospital, lo hacemos cargando algún problema o dolencia. Y llegamos en busca de una solución, que, en la enorme mayoría de las veces, encontramos.

Pero debemos saber que quienes nos atienden también cargan con sus dolores, su falta de dinero, sus niños enfermos, sus angustias personales y sus tristezas; pero las dejan de lado, y a pesar de todo, le ponen el cuerpo a la acción de cuidarnos, a los brinkmanenses (que cada vez más usamos el hospital) y a las decenas de vecinos de otras localidades.

Quiero esta noche hacer un especial llamado a que nos cuidemos entre todos.

Como el personal del hospital nos debe cuidar porque es su obligación, también nosotros, sus pacientes (incluso los que nunca fueron al hospital, pero de todos modos opinan y critican), debemos cuidarlos a ellos. Porque tienen mucho para dar, porque son un bien valioso.

Señalemos el caso de los pacientes mal atendidos, pero pensemos también en los cientos que encontraron en el hospital la solución a su problema: valoremos la ambulancia trasladando a nuestro familiar; la intervención a tiempo; la comodidad de tener atención a pocas cuadras de nuestras casas; la guardia 24 hs y un establecimiento siempre a disposición (que en estos tiempos no es sencillo encontrar en todos lados); valoremos los medicamentos que no podíamos pagar y que igual nos fueron dados; la sonrisa a veces esquiva; la atención en la madrugada o en plenas fiestas de fin de año; la contención que nos hacía falta en momentos de angustia. De todo eso también está hecho nuestro hospital. Valorarlo y mejorarlo es tarea de todos!!!

Todos tenemos mucho para mejorar. Como funcionarios, como profesionales y también como pacientes. Tengamos la tolerancia para comprender los errores y la tranquilidad para marcarlos de manera constructiva. No nos dejemos llevar sólo por la bronca. Con empatía entendamos que de ambos lados hay personas que compartimos el mismo cielo. Y con la calma que requiere la hora distingamos a quien marca el error movido por el sufrimiento y el comprensible enojo; y a quien lo hace impulsado por la ira, la codicia o las dulces propuestas de politiqueros trasnochados que ven en el dolor ajeno la oportunidad para sacar miserables ventajas pagadas con monedas de plata.

Durante este tiempo para nuestro hospital invertimos en equipamiento, mejoramos la infraestructura, incorporamos profesionales y ampliamos prestaciones. Pero queremos dar un paso más y estar a la altura del crecimiento de nuestra ciudad. Por eso, hoy junto a nuestro equipo de gobierno quiero anunciar un paso fundamental para la salud pública de Brinkmann: Nuestro hospital municipal (que desde hace varios meses comenzó silenciosamente a brindar este servicio), comenzará oficial y sistemáticamente a realizar internaciones.

A partir de los primeros días de abril las habitaciones del Hospital Municipal Dr. Saied Saleg recibirán en internaciones de baja complejidad a los pacientes que requieran este servicio.

Pero además, a partir de la segunda quincena del mes de abril nuestro hospital comenzará a brindar el servicio de nacimientos programados e intervenciones quirúrgicas de baja complejidad. Realizaremos cirugías sencillas en nuestro quirófano. Y nuestros niños, en los casos programados, nacerán en Brinkmann, en el hospital público y municipal.

De esta manera nuestro hospital, columna vertebral de la salud de la ciudad, fortalece su capacidad de respuesta y garantiza un cuidado más integral para nuestros vecinos. Esto no es solo una mejora técnica. Es una decisión política: la de apostar a una salud pública cercana, humana y de calidad. Porque la salud no es un gasto, es una inversión en dignidad y tranquilidad para cada familia de Brinkmann. Mientras en muchos lados la salud se achica, en Brinkmann ampliamos nuestro servicio y ampliamos nuestro compromiso con el cuidado de las personas. Es un desafío que requiere del esfuerzo de todos.

● Otro eje central de nuestra gestión es la vivienda. Tener un lugar propio donde proyectar la vida no es un privilegio: es una base fundamental para poder el futuro. Y colaborar con este derecho tiene que ser una tarea del estado. Quisiéramos decir que vamos a garantizarlo ese derecho. Pero no podemos hacerlo. Quienes deben decir eso, están mirando a otro lado. Quizá demasiado ocupados en pelearse y en insultarse.

Pero sí podemos decir que vamos a seguir trabajando para ayudar a quienes sueñan con tener su techo.

Hablábamos antes del superávit y su utilidad. Precisamente haber cuidado el dinero de los brinkmanenses nos permite decir con gran orgullo, que el municipio ha comprado para toda la comunidad un terreno de 62 hectáreas en el sector sudoeste de la ciudad, invirtiendo 1 millón de dólares, es decir mil quinientos millones de pesos. De los cuales ya hemos pagado la mitad y en los próximos diez días abonaremos una nueva cuota para la cual ya están previsionados los fondos.

Para los que preguntan para qué cobramos impuestos, y tienen dudas sobre qué hacemos con el dinero de los contribuyentes: Allí está el dinero de todos. Transformado en tierras destinadas a lotes residenciales y de servicio. Es dinero invertido en futuro.

La compra de este terreno nos permitirá tener una playa de camiones nueva y con las dimensiones necesarias (casi 5 hectáreas); un sector de casi 16 hectáreas para emprendimientos comerciales, semi industriales y de servicio (talleres, gomerías, corralones, depósitos, etc) que ayudará a ordenar la ciudad y a crecer a los empresarios. Y además habrá un sector residencial, con sus espacios verdes. Serán 28 manzanas lo que nos permitirá disponer de casi 300 nuevos lotes para viviendas.

De esta manera estamos garantizando tierra para ésta, nuestra gestión, y varias de las que van a venir. Por varios años el municipio no deberá preocuparse por conseguir terrenos para los brinkmanenses.

Se trata ésta de una decisión histórica y una política concreta que permitirá a más brinkmanenses acceder a su terreno y dar el primer paso hacia su vivienda. Este proyecto se suma al trabajo conjunto con la Provincia para ampliar las oportunidades de acceso a vivienda. Porque la casa no es solo ladrillo y terreno. Es comunidad, es familia, es arraigo a esta tierra y es futuro. Y desde el municipio vamos a seguir acompañando ese sueño con políticas responsables y sostenidas. Porque de esta manera también nos estamos cuidando.

Nuestro modelo de gestión es claro: un Estado municipal cercano, que no abandona, que está donde hace falta. Seguiremos fortaleciendo los servicios, comprando la maquinaria que hace falta, acompañando a las instituciones, invirtiendo en salud, en vivienda, en espacios públicos y en políticas que mejoren la vida cotidiana de nuestros vecinos.

Porque gobernar Brinkmann no es administrar números: es cuidar personas.

Nuestro gobierno, desde hace 14 años tiene una sana costumbre. Sus integrantes nos levantamos cada día para cumplir con nuestras responsabilidades. Y nos acostamos tarde, pensando en que mañana será un buen día. Porque ahí vamos a estar para construir juntos la ciudad que nos merecemos todos.

Vecinas y vecinos, queridos brinkmanenses; tenemos desafíos, sí. Pero también tenemos algo muy valioso: una comunidad comprometida y un rumbo claro. Vamos a seguir construyendo esta ciudad con responsabilidad, con respeto, con diálogo y con mucho trabajo. Con un Estado presente y una comunidad protagonista. Esta es la Brinkmann en la que creemos. Esta es la Brinkmann que estamos construyendo juntos. Muchas gracias.