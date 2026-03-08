Cooperativa comenzó colocación de columnas en el cruce de Rutas 1 y 17

En el transcurso de la semana, la Cooperativa comenzó con la colocación de 12 columnas con las correspondientes bases y cableado; como así también las luminarias led de 200 watts en el sector del cruce de rutas 1 y 17 en la obra de la nueva rotonda vial que lleva adelante la provincia.

Personal de redes, ejecutó la obra de iluminación que fuera solicitado y contratado a nuestra Cooperativa por parte de la empresa que realiza la obra para Vialidad provincial

Esta iluminación tiene el objetivo de lograr mayor seguridad al ingreso y egreso de la nueva obra vial en la intersección de las dos rutas provinciales, como así también luminarias led y un ahorro importante en el consumo eléctrico.