Taller Protegido «La Colmena» realizó visita a Fábrica Arcor de Arroyito

El Taller Protegido “La Colmena” realizó ayer una enriquecedora visita a la fábrica de Arcor ubicada en la ciudad de Arroyito.

La actividad fue gestionada por la coordinadora, Prof. Agustina Ruffinatto, y permitió a los operarios conocer de cerca el funcionamiento de una de las empresas más representativas de nuestra región, viviendo una experiencia muy significativa de aprendizaje y convivencia.

Además del grupo de operarios, acompañaron la jornada la Secretaria de Desarrollo Humano Analía Frola, la Directora de Deporte, Recreación y Juventud Dalila Gallino, y profesionales pertenecientes al área de Desarrollo.

Agradecemos también a la Municipalidad de Arroyito, y especialmente a la directora de Deporte, Alejandra Parruchi, por brindarnos el espacio del Polideportivo Municipal de Arroyito, donde pudimos compartir un desayuno antes de comenzar con esta hermosa experiencia.

Este tipo de iniciativas fortalecen los lazos con la comunidad, promueven la inclusión y generan oportunidades de aprendizaje para todos