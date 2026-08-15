A.A. y Al Anon ya tienen su nueva sede

El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann inauguró en la tarde de este jueves las nuevas oficinas de Alcohólicos Anónimos y Al-Anon, ubicadas en el marco del Centro Cultural «Puni Frola», en las ex instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de la institución.

«Es una alegría enorme poder brindarle un lugar propio a toda esta gente que trabaja muchísimo desde el anonimato, desde la humildad, desde el silencio, pero haciendo una tarea absolutamente necesaria para nuestras sociedades», expresó el Intendente en su discurso.

«Con esta nueva obra, más personas podrán acercarse y animarse a transmitir lo que están pasando y puedan encontrar en este lugar un oído abierto y un corazón que los abrace», agregó Actis.