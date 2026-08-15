Gobierno firmó acuerdo para adquirir nueva Pala Cargadora Frontal. Ya se encuentra en la ciudad

En la mañana de este miércoles, el Intendente Municipal Mauricio Actis y el Secretario de Gobierno Marcos Grande realizaron diferentes gestiones en la ciudad de Córdoba.

En la sede central de Bancor, las autoridades de Brinkmann realizaron la firma de un crédito por el cual el Gobierno de la Ciudad adquirió una nueva pala cargadora frontal.

Participaron del breve acto el Síndico de Bancor Ramón Giraldi, la gerenta de Banca provincia, municipios y cooperativas, Claudia Gabrieloni, y el líder de Banca municipios e instituciones, Walter Vélez.