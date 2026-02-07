A sala llena, se presentó la Obra «Es Complicado» en el Teatrillo Municipal

En la noche del jueves, los reconocidos actores Pablo Alarcón y Claribel Medina llegaron a Brinkmann con la obra «Es Complicado».

El Teatrillo Municipal se colmó de público con mas de 180 personas y capacidad agotada, para disfrutar de esta obra que hace pocos días ganó el premio a la mejor comedia dramática en Villa Carlos Paz.

Una obra que transmitió risas, emoción y reflexión a todos los presentes, con una destacada actuación de Pablo y Claribel.

Al finalizar, el Intendente Mauricio Actis, la Secretaria de Educación y Cultural Marisol Nuñez y el Director de Cultura Germán Argañaraz, entregaron a los actores presentes con productos de elaboración local.