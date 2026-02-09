Sábado de Colectividades, con presencia de una multitud que colmó el predio del FFCC

La comunidad de Brinkmann vivió este sábado la primera noche de la Fiesta de las Colectividades 2026, con gran marco de público en el Parque Cultural Luis Sandrini.

La ciudad se llenó de color, sabor y alegría, celebrando la diversidad cultural.

Estuvieron presentes 14 colectividades del mundo representadas por instituciones locales, con gastronomía y espectáculos en el Escenario Luis Landrisicina.

El jurado integrado por seis personas de la ciudad, eligió ganadores a mejor menú y stand:

– 1° mejor menú: Venezuela

– ⁠2° mejor menú: México

– ⁠3° mejor menú: Alemania

– 1° mejor stand: Alemania

– ⁠2° mejor stand: México

– ⁠3° mejor stand: Venezuela

Este domingo se llevará a cabo la segunda noche, comenzando desde la hora 19.