Colectividades: Expectativas colmadas. Se estima una concurrencia entre 4 y 5 mil personas por noche

En la sala de conferencias, en el Viejo Galpón del FFCC se llevó a cabo una conferencia con el Intendente Municipal Mauricio Actis, la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez y el Director de Cultura German Argañaraz, brindaron un balance de la Fiesta de las Colectividades.

Entre los datos aportados, destacaron que en la mayoría de los Stands se terminaron las propuestas gastronómicas, tanto el sábado como el domingo.

Otro dato importante es la cantidad de público, que ubica una cifra entre 4 y 5 mil personas cada noche la asistencia al evento.

En su mensaje de cierre ante el público, Actis junto a sus pares de Vignaud y Seeber, agradeció el apoyo de la comunidad al evento, y a todas las Instituciones por la labor realizada.