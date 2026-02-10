Colectividades: Actis valoró el trabajo realizado por Instituciones durante el fin de semana

La ciudad y región vivieron este sábado y domingo otra exitosa edición de la Fiesta de las Colectividades

Un evento que celebró la cultura y la gastronomía con la presencia de 14 colectividades del mundo: Argentina, Bolivia, Venezuela, Cuba, México, Estados Unidos, Alemania, Italia, Siria, Irlanda, España y Brasil, representadas por instituciones locales y regionales.

En su discurso de cierre, el intendente Mauricio Actis expresó: «Acá estamos los Brinkmanenses, trabajando juntos, con las instituciones locales». Además agradeció y valoró el esfuerzo de las personas que trabajaron incansablemente para la realización de esta fiesta.

Este evento enmarcado dentro de las actividades del Ente Ansenuza, contó con música en vivo y bailes de cada colectividad, como así también otras propuestas para todas las edades, como paseo de artesanos y juegos infantiles.