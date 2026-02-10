Cooperativa: Centro de Atención Móvil atiende en Vignaud y Seeber

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann informa que, el Centro de Atención móvil atenderá el tercer viernes de cada mes en Colonia Vignaud y el cuarto viernes en Seeber a nuestros asociados.

Por ende, el viernes 20 de febrero atenderá en Colonia Vignaud y el 27 de febrero en la localidad de Seeber.

Es en el marco de acercar nuestros servicios y atención a los socios de la localidad, llegando con personal idóneo y poder responder las consultas; como así también realizar reclamos y trámites administrativos.