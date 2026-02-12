Municipio acompaña gestiones del Instituto Superior del Profesorado M. Belgrano

*El Municipio sigue trabajando por la educación superior, en este caso acompañando a las autoridades del Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano a la firma de un convenio marco con la Universidad Provincial de Córdoba, a través de la Facultad de Educación y Salud.

A través del mismo, las instituciones impulsarán acciones conjuntas de formación, extensión e intercambio académico.

El acuerdo fue suscripto por la rectora de la UPC, María Julia Oliva Cúneo y la representante legal del ISP Marta Utrera.

Participaron del acto el Intendente Mauricio Actis y la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez.

En ese marco, la decana de la FES firmó además un convenio específico con el instituto, que establece mecanismos concretos de cooperación académica, intercambio institucional y desarrollo de propuestas conjuntas de formación de grado y posgrado, extensión, investigación y producción académica.

Esta gestión fue posible gracias a la buena volunt