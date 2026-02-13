Recuperan motocicleta sustraída, y detienen una pareja por violación de domicilio

Según el informe brindado desde la Comisaría local, en el día de la fecha se recuperó una motocicleta sustraída horas atrás, y por otra parte una pareja fue aprehendida por violación de un domicilio.

INFORME COMISARIA DE BRINKMANN

BRINKMANN: RECUPERAN UNA MOTOCICLETA QUE FUE SUSTRAÍDA EN LA VÍA PÚBLICA

Se toma conocimiento por parte de un hombre de 54 años de edad sobre el robo de su motocicleta una corven energy 110 cc en calle Av. San Martin, donde la dejo estacionada frente a su lugar de trabajo en horas tempranas.

Unas horas después se percata de que autor/es ignorado/s se la sustraen. Se comisiona a personal de Brigada de Investigaciones de Brinkmann quienes en un trabajo en conjunto con personal de División de Investigaciones de Morteros, mas el trabajo realizado con material fílmico los llevo a seguir un camino rural que conecta las ciudades de Brinkmann y Morteros logrando recuperar el rodado que estaba abandonado en unos pastizales.

Se continua con el trabajo investigativo. Interviene Fiscalía de Instrucción de Morteros.

BRINKMANN: *UNA PAREJA FUE APREHENDIDA POR VIOLACIÓN DE DOMICILIO*

Una mujer de 47 años de edad daba aviso a la línea de emergencia que en el interior del patio de su domicilio ubicado por calle Falucho había dos personas, una pareja que sin autorización se encontraban fumando en el lugar.

Se comisiona personal policial logrando la aprehensión de un joven de 30 años y una joven de 22 años de edad.

Los pareja fue trasladada a la alcaldía de la comisaría local a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.