Abren convocatoria para exámen único para la selección de Residentes de Salud

El Ministerio de Salud provincial, de manera conjunta con 38 entidades públicas y privadas, abre la convocatoria 2026 al examen único para la selección de residentes en salud.

Las residencias brindan la posibilidad de acceder a una formación de posgrado a profesionales de la salud de distintas especialidades en hospitales provinciales, y también en clínicas y sanatorios.

En el ámbito de la cartera sanitaria, se ofrecen más de 310 becas destinadas a egresadas y egresados de las disciplinas de bioquímica, farmacia, ingeniería, kinesiología, medicina, nutrición, odontología, psicología, psicomotricidad, psicopedagogía, trabajo social y veterinaria. Las personas beneficiadas con estas becas, contarán con cobertura de ART y de Apross.

Vale destacar que en relación al 2025, se aumentó en un 25 por ciento estas becas, orientadas en las especialidades médicas básicas y críticas como Cirugía General, Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Rehabilitación Médica y Terapia Intensiva Adultos y Pediátrica.

Cronograma e inscripciones

A partir del próximo lunes 16 de marzo, estará disponible en la web del Gobierno Provincial (residencias.cba.gov.ar) el formulario de inscripción al examen.

Una vez completada esa primera parte de la gestión online, y hasta el 20 de marzo, todas/os las/os profesionales que postulen a becas, tanto del sector público como privado, deberán presentar la siguiente documentación de manera digital:

Planilla de inscripción – http://residencias.cba.gov.ar –

Documento Nacional de Identidad, frente y dorso.

Certificado Analítico definitivo (constatado en actas) o certificado expedido por la Universidad de Origen donde se explicite promedio general con aplazos y fecha de egreso.

Los postulantes que se inscriban en aquellas especialidades en las que se solicita requisito previo, deberán acreditar la misma, presentando certificado de dicha formación, la cual deberá ser realizada en un Centro Formador reconocido oficialmente.

Curriculum vitae nominal abreviado (no más de dos páginas).

Esta documentación, se debe presenta en formato PDF, titulado con apellido, nombre completo y nombre del archivo que adjunta, según el instructivo publicado en:

https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Instructivo-de-presentacion-de-documentacion-via-web-Examen-Unico-2026.pdf

Examen Único 2026

La publicación del listado de inscriptos, asignación del aula y turnos de examen se hará el jueves 26 de marzo.

El examen tendrá lugar el sábado 28 de marzo en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba (Libertad 1255 – Bº General Paz).

El llamado completo, puede encontrarse aquí (https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/equipo-de-salud/capacitacion-y-formacion/).

Consultas: Dirección General de Capacitación y Formación en Salud, Av. Vélez Sarsfield 2311 (área Marrón, oficina 8). Teléfonos (0351) 468-8692 / 468-8602 / 468-8605. Correo electrónico: capacitacionydocencia@cba.gov.ar