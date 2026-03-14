Dengue: Por caso autóctono, recomiendan sostener medidas preventivas

, Cordoba, Córdoba, Argentina, 6 de Octubre de 2023, Foto: Agustin Ottonelli

El Ministerio de Salud recuerda la importancia de sostener las medidas de prevención, ante la confirmación del primer caso autóctono de dengue en la provincia.

Este primer caso corresponde a una mujer de 16 años, oriunda de Córdoba Capital, sin antecedentes de viajes, quien no contaba con esquema de vacunación contra el dengue.

La paciente requirió atención ambulatoria, sin necesidad de internación, y con una evolución favorable. Además, se identificó un contacto conviviente con síntomas compatibles, que se encuentra en estudio.

Vale mencionar que se llevaron adelante las correspondientes acciones de bloqueo de foco en el sector junto a la municipalidad de la ciudad.

A la fecha y en lo que va de la temporada, se había confirmado un caso importado de dengue, con antecedente de viaje a México; y dos de chikungunya, ambos con antecedente de viaje a Cuba.

La importancia de sostener las medidas de prevención

En esta época de altas temperaturas y mayor humedad, es fundamental sostener los cuidados, ya que es cuando hay mayor proliferación de mosquitos.

En este marco, las principales medidas están vinculadas a los ambientes domiciliarios y sus alrededores (peridomicilio), donde se reproduce este insecto.

Las medidas preventivas dentro del hogar son:

• Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua.

• Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

• Limpiar a diario los bebederos de animales, cepillando las paredes del recipiente.

• Rellenar floreros y portamacetas con arena húmeda. Si no es posible, lavarlos diariamente y cambiar el agua.

• Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

• Colocar boca abajo, tapar o vaciar aquellos objetos que no puedan desechar y puedan acumular agua.

También es importante profundizar las medidas para evitar las picaduras del mosquito:

• Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

• Usar repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

• Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

• Proteger con tules las cunas y cochecitos de bebés.

Notificación y consulta oportuna

Además, es fundamental la notificación oportuna de los síndromes febriles por parte de los equipos de salud, y de la consulta temprana por parte de la población.

En caso de presentar síntomas como fiebre, dolores musculares y/o articulares, cefalea, deben dirigirse al centro de salud más cercano y no automedicarse.

Continúa la vacunación contra el dengue

Salud recuerda que continúa la vacunación para la temporada 2025-2026 contra el dengue, dirigida a personas entre 15 y 59 años de edad, en los 13 departamentos priorizados.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de los hospitales provinciales de cabecera de cada departamento, y en diferentes centros de salud municipales.

Vale recordar que estos departamentos son Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

El esquema consiste en dos dosis, administradas con un intervalo de tres meses entre cada aplicación. Es fundamental destacar que no es necesario haber cursado la enfermedad para recibir esta vacuna.