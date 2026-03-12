Comenzó campaña de vacunación antigripal en todo el territorio de la Provincia

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Salud, puso en marcha la campaña de vacunación antigripal en todo el territorio provincial, en el marco de la estrategia nacional de inmunización.

La campaña está destinada a niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, personas gestantes, puérperas, personas entre los 2 y 64 años con factores de riesgo, personal de salud, mayores de 65 años y personal estratégico.

Al respecto, el secretario de Salud y Gestión Territorial, Gustavo Klein, destacó el despliegue sanitario que permite garantizar el acceso a la vacuna en toda la provincia: “Hoy dimos inicio a la campaña nacional de vacunación contra la gripe en todo el territorio de Córdoba, en consonancia con lo dispuesto a nivel nacional”, señaló el funcionario.

Klein remarcó además que la provincia cuenta con una amplia red de vacunatorios que permite acercar la vacuna a la población objetivo. “La gente debe saber que puede asistir a cualquiera de los más de 800 vacunatorios que tenemos disponibles en la provincia, donde ya contamos con las dosis de la vacuna antigripal”, explicó.

En ese sentido, indicó que las personas incluidas en los grupos priorizados pueden concurrir a los vacunatorios durante los horarios habituales de atención para recibir la dosis correspondiente.

La campaña forma parte de las políticas sanitarias que impulsa el Gobierno de Córdoba para fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias y reducir el impacto de la gripe en los grupos con mayor riesgo.

Las personas interesadas pueden consultar el listado de vacunatorios en la web del Ministerio de Salud: https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/

Como todos los años, la formulación de la vacuna se actualiza de acuerdo con las cepas del virus circulante, por lo que es necesario aplicarla nuevamente en cada temporada. En este sentido, se recomienda efectuar la vacunación de manera oportuna, preferentemente antes del comienzo del invierno, etapa en la que suele registrarse una mayor circulación del virus influenza. No obstante, y de acuerdo con el escenario epidemiológico nacional, regional y local, la campaña podrá continuar según la dinámica de circulación viral.

Por último, se recuerda que la vacuna antigripal puede aplicarse junto con cualquier otra vacuna.

Campaña antigripal: a quiénes alcanza

Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad

(En caso de recibirla por primera vez corresponden dos dosis con un intervalo mínimo de cuatro semanas entre ellas. Si ya recibieron dos dosis en temporadas anteriores, solo necesitan una dosis anual).

Integrantes del equipo de salud.

Personas de 65 años o más.

Personas gestantes, en cualquier trimestre del embarazo.

Personas puérperas, hasta el egreso de la maternidad (máximo 10 días) si no recibieron la vacuna durante el embarazo.

Personas entre los 2 y 64 años con factores de riesgo, quienes deberán presentar documentación que acredite enfermedades preexistentes incluidas en este grupo.

Personal estratégico (fuerzas de seguridad, bomberos, tomadores de decisiones, entre otros).

Se consideran factores de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos o convivientes con personas con enfermedad oncohematológica, personas trasplantadas o con insuficiencia renal crónica en diálisis.

Sobre la gripe

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año.

Los síntomas más comunes son fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. En niños y niñas también pueden presentarse dificultades para respirar, vómitos, diarrea, irritabilidad o somnolencia.

Estos síntomas suelen aparecer a las 48 horas del contagio y la mayoría de las personas se recupera en una o dos semanas con reposo.

Sin embargo, en personas gestantes, niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, la infección puede provocar complicaciones graves y poner en riesgo la vida.

Por este motivo, la vacunación oportuna en estos grupos representa la herramienta más eficaz de prevención y se recomienda su aplicación antes de la llegada del invierno.