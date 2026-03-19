Abren la Convocatoria 2026 para proyectos de Clústeres

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del área de Desarrollo Productivo y Clúster de la Agencia Competitividad Córdoba, anuncia la apertura de la primera Convocatoria 2026 para la presentación de ideas-proyecto destinadas a clústeres, con cierre el próximo 15 de abril de 2026.

Esta iniciativa reafirma el compromiso provincial con el modelo de gestión colaborativa, diseñado para elevar la competitividad de los diversos sectores económicos de la región.

El proceso de postulación inicia con una instancia ágil, comienza con la presentación de una primera idea de proyecto y los interesados deberán completar un formulario de preselección donde se evaluará la viabilidad y el potencial de la propuesta.

Aquellas iniciativas que resulten seleccionadas en esta fase serán notificadas para avanzar hacia la formulación definitiva del proyecto técnico.

En esta oportunidad, el programa de co-inversión prioriza dos ejes estratégicos para el crecimiento de las redes productivas:

Proyectos de Fortalecimiento: Destinados a iniciativas que establezcan una base sólida para el salto exponencial en la toma de decisiones estratégicas. El foco está puesto en consolidar el posicionamiento, la estructura organizacional y la capacidad de gestión de cada clúster.

Destinados a iniciativas que establezcan una base sólida para el salto exponencial en la toma de decisiones estratégicas. El foco está puesto en consolidar el posicionamiento, la estructura organizacional y la capacidad de gestión de cada clúster. Proyectos Transformadores: Orientados a acciones colaborativas de alto impacto que promuevan la innovación y la internacionalización. Estas propuestas deben articular recursos y conocimientos para generar un valor colectivo superior al que cada empresa lograría de forma individual.

Plazos y contactos

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 15 de abril de 2026. Los clústeres interesados pueden acceder a las bases y condiciones, así como al formulario de carga, a través de los canales oficiales:

Formulario de preselección: Inscribite aquí

Inscribite aquí Bases y condiciones: Descargar normativa

Para mayor información sobre experiencias previas y proyectos que ya han sido co-financiados por la provincia, se puede visitar el sitio web oficial de la Agencia Competitividad Córdoba por medio del siguiente enlace: https://competitividadcba.org/

Canales de consulta

Administrativas y Legales: administracion@competitividadcba.org

Técnicas: cordobacluster@competitividadcba.org