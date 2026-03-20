Presentaron 487 proyectos en el Programa Córdoba Ciencia Productiva

El programa Córdoba Ciencia Productiva recibió en su primera convocatoria 487 proyectos en toda la provincia, un resultado que da cuenta del dinamismo del sistema científico-tecnológico cordobés y de su creciente vinculación con los desafíos del desarrollo productivo y local.

El programa financia proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i). Su objetivo es conectar al sistema científico (universidades/centros) con el entramado productivo y social para mejorar la productividad, sostenibilidad y valor agregado en sectores estratégicos como bioeconomía, salud y tecnología.

Las propuestas presentadas en esta convocatoria se distribuyen en las tres líneas del programa: 396 proyectos en la Línea 1 (Investigación Aplicada), 54 en la Línea 2 (Innovación Pública) y 37 en la Línea 3 (Innovación Productiva).

Este alcance refleja no solo el interés de los equipos de investigación, sino también la consolidación de una agenda orientada a generar soluciones concretas, con impacto en sectores estratégicos y en la calidad de vida de la población.

Se trata de política pública que el gobernador Martín Llaryora lanzó en octubre pasado (foto de portada), para impulsar la articulación del conocimiento con las necesidades del territorio, con un enfoque que permite avanzar hacia un modelo de innovación abierta, donde la cooperación entre actores resulta clave para potenciar capacidades, acelerar procesos y generar valor agregado.

El programa contempla el financiamiento de proyectos en las tres áreas mencionadas, con aportes no reembolsables que van desde los $5 millones hasta los $60 millones.

La fuerza de la producción y la investigación cordobesa

Una de las piezas clave del programa es el rol del sector productivo, que participa activamente tanto en la identificación de desafíos de innovación como en el cofinanciamiento de los proyectos.

Este acompañamiento no sólo fortalece la viabilidad de las propuestas, sino que también valida su pertinencia y su orientación hacia resultados concretos, alineados con las demandas reales de la economía provincial.

En paralelo, la diversidad de proyectos presentados evidencia una amplia base de capacidades científicas y tecnológicas, con potencial para impulsar procesos de transferencia, desarrollo tecnológico e innovación en múltiples áreas.

Los trabajos presentados involucran a universidades radicadas en la provincia de Córdoba y organismos de investigación y transferencia del conocimiento, tales como CONICET, CEPROCOR, INTA, CONAE e INTI.

Este entramado de iniciativas contribuye a consolidar un ecosistema más integrado, capaz de responder a los desafíos actuales y proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.

Lo que viene

Los proyectos admitidos avanzan ahora a una etapa de evaluación externa, instancia en la que serán analizados en función de su calidad, factibilidad, grado de innovación, impacto esperado y pertinencia.

Este proceso permitirá seleccionar aquellas propuestas con mayor potencial para fortalecer la competitividad, promover la diversificación productiva y generar desarrollo sostenible en la provincia.

De esta manera, Córdoba Ciencia Productiva reafirma el camino de la Provincia hacia un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la articulación público-privada, posicionando a la ciencia y la tecnología como ejes centrales de su estrategia de desarrollo.

Características y ejes del programa

• Financiamiento: Ofrece Aportes No Reembolsables (ANR) a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

• Ejes Estratégicos: Incluye bioeconomía (agroindustria, biocombustibles), biotecnología, salud humana, tecnologías avanzadas (IA, robótica, nanotecnología) y sostenibilidad (economía circular, biodiversidad).

• Destinatarios: Grupos de investigación, instituciones científicas y empresas que trabajen en vinculación para resolver demandas productivas.

• Objetivo Final: Transformar el conocimiento científico en valor, empleo calificado y competitividad para la provincia.