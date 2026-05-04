Abren segunda convocatoria para la capacitación del Programa «Actitud Emprendedora»

Luego de una primera cohorte con récord de inscriptos, la Agencia Córdoba Joven abre una nueva convocatoria para anotarse en la capacitación del programa Actitud Emprendedora.

Se trata de “Puesta en marcha de mi emprendimiento: Herramientas para el modelado de negocio”, un curso gratuito, virtual y asincrónico, es decir que se ajusta a los tiempos del participante.

En esta propuesta de formación se abordan diversas temáticas vinculadas al desarrollo de la idea, desde su etapa inicial hasta su concreción. Por lo tanto, durante el cursado los estudiantes aprenden sobre la viabilidad técnica, comercial y económica de un proyecto emprendedor.

El curso está destinado a público en general, sin límite de edad, que resida en Córdoba. El único requisito es contar con CiDi Nivel 2.

Las inscripciones permanecerán abiertas del 1 al 22 de mayo en Campus Córdoba (https://campuscordoba.cba.gov.ar/#page-event-list) la misma plataforma donde se dicta el curso.

A través de Actitud Emprendedora, la ACJ acompaña a quienes se arriesgan a producir y generar trabajo en la provincia. Además, pretende estimular a jóvenes que habiten cualquier parte del territorio cordobés a que descubran sus talentos y brindarles las oportunidades para que se animen al desafío de emprender.

“Impulsar esa ‘actitud’ y brindar las herramientas necesarias para emprender es clave para que nuestros jóvenes lleven adelante sus sueños”, sostuvo José Ignacio Scotto, presidente de la Agencia Córdoba Joven. Además, agregó: “Este programa, además, es un reconocimiento al esfuerzo, a la voluntad, al compromiso y a la actitud transformadora de los jóvenes cordobeses”.

Más sobre la capacitación

“Puesta en marcha de mi emprendimiento: Herramientas para el modelado de negocio” tiene una duración de 20 horas, consta de videos explicativos, materiales de lectura y actividades a aplicar en el marco del propio emprendimiento, así como sugerencias de lecturas complementarias.

Para su certificación se requiere de la aprobación de las distintas evaluaciones obligatorias dispuestas al cierre de cada módulo y de un examen final.