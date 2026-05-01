Agilizan procedimientos para el cambio de domicilio de establecimientos alimenticios 

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de la Industria Alimenticia del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, puso en marcha una nueva resolución que agiliza el procedimiento para el cambio de domicilio de establecimientos alimenticios registrados (RNE), con el objetivo de optimizar procesos administrativos y disminuir costos para el sector productivo.

La medida establece que, ante un cambio de domicilio, las empresas no deberán gestionar nuevos números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), siempre que mantengan la misma razón social, CUIT y titularidad. De este modo, se garantiza la continuidad administrativa y operativa de las industrias, evitando interrupciones en la producción y comercialización.

Esta actualización responde a una solicitud por parte de la Asociación de Industriales de la Alimentación de Córdoba (ADIAC) y permite avanzar hacia un esquema más ágil, manteniendo la trazabilidad y la historia registral de cada empresa. Además, representa un ahorro económico significativo al evitar la reimpresión de envases y materiales, ya que los registros de productos continúan vigentes.

El trámite se realizará a través de Ciudadano Digital (CiDi) bajo la modalidad de renovación de RNE, lo que facilita la gestión y reduce tiempos administrativos.

Cabe destacar que la simplificación no implica una reducción en los controles sanitarios. Previo a la validación del cambio de domicilio, se llevará a cabo una auditoría obligatoria en las nuevas instalaciones para verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Con esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba acompaña el crecimiento del sector alimenticio, promoviendo la modernización, la competitividad y el desarrollo productivo de la provincia.