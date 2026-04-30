Córdoba avanza en fortalecer vínculos educativos y productivos con Italia

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, encabezó un encuentro en el Centro Cívico junto a representantes de la región italiana de Udine, en el marco de una misión institucional orientada a fortalecer vínculos de cooperación educativa y productiva.

La reunión contó con la participación del diputado nacional Ignacio García Aresca, representantes de Confindustria Udine —entre ellos Mario Toniutti (vicepresidente), Michele Nencioni (director general) y Gerardo Sine (CEO)—, junto a Giorgio Alberti, vicerrector de la Universidad de los Estudios de Udine. También participaron autoridades académicas, el cónsul honorario Fernando Lorenzatto, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, y el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez, quienes intercambiaron ideas para avanzar en proyectos conjuntos entre instituciones educativas de ambos territorios.

Durante el encuentro, se abordaron estrategias para articular acciones entre escuelas técnicas y de nivel superior de Córdoba y de la provincia de Udine, con foco en la complementariedad de saberes y la generación de oportunidades de formación e intercambio.

Al ser consultado, el ministro Horacio Ferreyra destacó: “Estamos fortaleciendo una política educativa que vincula la escuela con el mundo del trabajo y la producción, generando alianzas estratégicas que amplían horizontes para nuestros estudiantes. Este tipo de articulaciones internacionales nos permite enriquecer la formación técnica y superior con experiencias de calidad y proyección global”.

En ese sentido, la subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, Claudia Maine, explicó: “El objetivo de la reunión fue articular acciones educativas entre escuelas técnicas y de nivel superior de la provincia de Córdoba, puntualizando los saberes que podríamos aprovechar de nuestras instituciones y los de las instituciones de Udine. Quedamos en que en una próxima reunión vamos a avanzar en un convenio marco y en acuerdos específicos que definan las carreras involucradas en acciones de intercambio docente y estudiantil”.

Por su parte, el cónsul honorario Fernando Lorenzatto señaló: “Este tipo de encuentros refuerza los lazos históricos entre nuestras comunidades y abre nuevas oportunidades de cooperación en educación y desarrollo productivo”.

La misión italiana, desarrollada entre el 19 y el 24 de abril en Argentina, incluyó visitas a universidades, instituciones técnicas y organismos gubernamentales, con especial énfasis en el desarrollo de proyectos vinculados a la formación técnica, la innovación y la relación entre educación y sistema productivo.

En Córdoba, el encuentro permitió consolidar una agenda común orientada a fortalecer la educación técnico-profesional y superior, promoviendo instancias de cooperación internacional que potencien las trayectorias educativas de estudiantes y docentes, y consoliden un modelo de formación conectado con los desafíos del desarrollo local y global.