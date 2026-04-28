Córdoba  reafirmó su compromiso con la memoria y los derechos humanos

El Gobierno de Córdoba conmemoró el 111° aniversario del Genocidio Armenio con un acto realizado en el Salón Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario “Brigadier General Juan Bautista Bustos”.

La jornada reunió a autoridades provinciales, municipales, judiciales, legislativas, representantes de la comunidad armenia, referentes religiosos, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, en un espacio de memoria, reflexión y reafirmación del compromiso democrático.

Cada 24 de abril se recuerda el inicio del Genocidio Armenio, considerado el primer genocidio del siglo XX, que implicó la deportación forzada, persecución y exterminio sistemático de más de un millón y medio de armenios por parte del Imperio Otomano, entre 1915 y 1923.

El Gobierno de Córdoba viene acompañando de manera sostenida esta conmemoración junto a la comunidad armenia, en el marco de una política pública que reafirma el valor de la memoria, la educación en derechos humanos y la convivencia democrática como pilares de una sociedad plural y comprometida.

En ese contexto, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, remarcó que la conmemoración del Genocidio Armenio permite honrar a las víctimas, acompañar el reclamo histórico por su reconocimiento internacional y reafirmar, desde Córdoba, una política de memoria activa frente a todos los crímenes de lesa humanidad.

Además, el funcionario destacó la fortaleza de la comunidad armenia, su integración a la vida social de la provincia y su aporte a la identidad cordobesa. “Este tipo de actividades, además de honrar a las víctimas y de seguir con el reclamo para que el mundo reconozca el Genocidio Armenio, tiene también como objetivo seguir fortaleciendo y sembrando el Nunca Más: nunca más al genocidio del pueblo armenio. Nunca más, en definitiva, ningún crimen de lesa humanidad”, concluyó.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, destacó que la ciudad y la Provincia sostienen un compromiso activo con la memoria, la justicia y el reconocimiento del Genocidio Armenio, al remarcar que la colectividad armenia forma parte de manera indisoluble de la identidad cordobesa. En ese marco, Passerini señaló que Córdoba es una tierra de paz, respeto e integración, donde las distintas comunidades pueden preservar su cultura y enriquecer el patrimonio común.

“En Córdoba, el resguardo de la memoria y el reclamo de justicia son políticas públicas. El Genocidio Armenio se enseña en las escuelas, y para nosotros es un compromiso con la historia que vamos a seguir sosteniendo”, expresó el intendente capitalino.

Durante el acto, la presidenta de la Comunidad Armenia de Córdoba, Lilian Balian, agradeció el acompañamiento del Gobierno de Córdoba y destacó la importancia de sostener políticas públicas vinculadas a la memoria, la educación y los derechos humanos, como herramientas para construir una sociedad más democrática, plural y comprometida con la paz.

“La memoria es, justamente, cómo debemos actuar como jóvenes para seguir construyendo un mundo de paz, un mundo de respeto, en donde abracemos a todos por igual, sin distinción de religión, etnia o género”, expresó.

A más de un siglo de los acontecimientos, la conmemoración volvió a poner en valor la importancia del reconocimiento internacional del Genocidio Armenio y la necesidad de defender la democracia, el diálogo y los derechos humanos como pilares fundamentales para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.

Participaron del acto autoridades provinciales, municipales, judiciales y legislativas, junto a representantes de la Comunidad Armenia de Córdoba, referentes religiosos e integrantes de distintas instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.