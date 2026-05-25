Abrieron convocatoria a la 16° edición de la Feria Infantil del Libro Córdoba 2026

La Agencia Córdoba Cultura junto a la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República (CALIPACER) abrieron la convocatoria para los elencos artísticos de la provincia de Córdoba que deseen participar en la 16° edición de la “Feria Infantil del Libro Córdoba 2026”. El evento se llevará a cabo entre el 1 y el 19 de julio en el Centro Cultural Córdoba, mientras que las obras seleccionadas se programarán exclusivamente en el Auditorio de dicho espacio, desde el 4 hasta el 18 de julio inclusive.

La convocatoria está dirigida a propuestas artísticas destinadas al público infanto-juvenil, con especial énfasis en proyectos vinculados al mundo de la literatura infantil que incentiven la imaginación y la creatividad. Los espectáculos presentados deben tener una duración mínima de 45 minutos y, como condición excluyente, no podrán participar aquellas obras que hayan sido seleccionadas en la edición de 2025.

Para postularse, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos administrativos y técnicos. Es necesario presentar un registro audiovisual de la propuesta completa y contar con un responsable de inscripción mayor de 18 años que resida en territorio cordobés; esta persona actuará como referente de contacto y gestionará los procesos administrativos para el cobro del caché. Asimismo, es requisito indispensable que los proyectos seleccionados tengan la capacidad de emitir facturas acordes a actividades artísticas.

La selección de las propuestas estará a cargo del personal del Centro Cultural Córdoba y de un representante de CALIPACER. Los resultados se informarán por correo electrónico a los responsables de los proyectos elegidos, y cualquier situación no contemplada en las bases será resuelta de forma inapelable por el Centro Cultural.

El plazo para la recepción de las obras finaliza el 5 de junio de 2025, y el anuncio de los proyectos seleccionados se realizará el 16 de junio de 2025. Solo se admitirán las postulaciones que cumplan con la totalidad de los requisitos en el tiempo estipulado.

Para inscribirse, se debe completar exclusivamente el formulario digital disponible AQUÍ y se habilitó el correo teatrodelccc@gmail.com para realizar consultas.