Presentaron circuito 2026 de Festivales de Cine Estudiantil

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Educación y la Agencia Córdoba Cultura, presentó el circuito 2026 de Festivales de Cine Estudiantil, una propuesta que recorrerá Córdoba Capital, Alta Gracia, Oncativo y Jesús María entre agosto y octubre.

La iniciativa reúne a cuatro festivales audiovisuales destinados a comunidades educativas de toda la provincia y busca fortalecer el protagonismo estudiantil mediante el cine y la producción audiovisual.

Con la participación de autoridades provinciales, representantes de instituciones educativas y organizadores de propuestas audiovisuales de distintos puntos de la provincia, se realizó el lanzamiento oficial del circuito 2026 de Festivales de Cine Estudiantil. La actividad tuvo lugar en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y fue transmitida vía streaming.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, y la Agencia Córdoba Cultura mediante el Polo Audiovisual. El circuito reúne este año al Festival Monumental Sierras de Alta Gracia, Invicines de Córdoba Capital, Cine Tiza de Oncativo y Festival Clack de Jesús María.

Producciones estudiantiles en pantalla grande

Durante el encuentro se destacó al cine y al audiovisual como herramientas de participación, expresión y construcción colectiva dentro de las comunidades educativas. Además, se proyectó el cortometraje “La sombra de Watson”, una producción surgida de las líneas de fomento del Polo Audiovisual Córdoba.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, valoró el trabajo articulado entre instituciones y remarcó la importancia de promover espacios donde estudiantes puedan desarrollar sus capacidades creativas. “Queremos que el cine sea parte de la experiencia educativa real en nuestras escuelas y que los estudiantes no solo participen, sino que sean protagonistas de sus propias historias”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que las políticas educativas provinciales apuntan a fortalecer distintos ámbitos de participación estudiantil vinculados al arte, la cultura, la tecnología y la producción colectiva. También destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a iniciativas que promueven el protagonismo juvenil en todo el territorio cordobés.

Festivales que fortalecen la creatividad y el trabajo colectivo

Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, señaló que los festivales representan una oportunidad para “habilitar la palabra y escuchar las voces de estudiantes”. Además, afirmó que el objetivo es transformar la participación estudiantil en un protagonismo activo dentro de las escuelas y comunidades.

Maine destacó que el cine permite generar espacios donde adolescentes puedan expresarse, construir relatos propios y compartir experiencias colectivas. “Estos festivales son el resultado de un trabajo conjunto entre distintas instituciones y comunidades educativas para que estudiantes tengan un lugar desde donde contar lo que viven y piensan”, indicó.

A su turno, la directora de Industrias Culturales y coordinadora del Polo Audiovisual Córdoba, Silvina Nano, remarcó la importancia del audiovisual como espacio de encuentro para jóvenes de toda la provincia. “El cine es una herramienta que permite conectarse, expresarse y compartir historias. Los festivales estudiantiles generan espacios fundamentales para que adolescentes encuentren una voz propia a través del lenguaje audiovisual”.

El audiovisual como espacio de encuentro y participación

El circuito 2026 de festivales estudiantiles recorrerá distintas localidades cordobesas entre agosto y octubre, fortaleciendo el vínculo entre educación, cultura y producción audiovisual.

Entre las propuestas programadas para este año se encuentran:

El 5° Festival de Cine y Artes Monumental Sierras, que se desarrollará del 21 al 24 de agosto en Alta Gracia.

Bases y condiciones: https://www.instagram.com/festivalmonumentalsierras.ag/

La 12° edición de Invicines, del 2 al 5 de septiembre en Córdoba Capital, con actividades en el Centro Cultural Córdoba y el Cineclub Municipal Hugo del Carril.

Bases y condiciones: https://drive.google.com/file/d/1NzoWjYA3kXXRfbAKWLPTfAGMsgzrapK5/view

Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq-6nI98mH6QwMd9DBMP1pdETbeMJXjMnnKIzFnG2_hqnCRA/viewform

La 18° edición de Cine Tiza, del 15 al 17 de octubre en Oncativo.

Bases e inscripciones: https://www.festivalcinetiza.com.ar/bases2026.html

La 4° edición del Festival Clack, prevista para octubre en Jesús María.

Bases y condiciones: https://www.festivalclack.com.ar/bases

Preinscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz9FNBIKWmwxQzHxbQmU-_-3yK4ud_veKQ7w3yK2cwBOcSMw/viewform?chromeless=1

La convocatoria está dirigida a instituciones educativas de toda la provincia y busca seguir fortaleciendo la producción audiovisual escolar como herramienta pedagógica, cultural y comunitaria.