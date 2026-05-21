Còrdoba se posiciona como principal destino para los Congresos y Convenciones

Córdoba alcanzó un nuevo hito en la industria de reuniones al posicionarse como el principal destino del interior del país en el Ranking Global ICCA 2025, elaborado por la International Congress and Convention Association, la organización más prestigiosa a nivel mundial en materia de congresos y convenciones.

Los resultados muestran un avance histórico para la provincia: Córdoba pasó del tercer al segundo lugar a nivel nacional, el primero del interior del país; escaló del puesto 42 al 13 en Latinoamérica, avanzando 29 posiciones; y se ubicó en el puesto 25 del continente americano compartiéndolo con Los Ángeles, ingresando al Top 25 junto a grandes destinos internacionales. A nivel global, la provincia trepó del puesto 367 al 158 entre 939 destinos evaluados.

El posicionamiento adquiere aún más relevancia considerando los estrictos criterios que exige ICCA para incluir eventos dentro de su ranking internacional. Los congresos deben rotar entre al menos tres países, contar con un mínimo de tres ediciones y reunir más de 50 participantes internacionales en cada encuentro.

Este crecimiento es el resultado de una estrategia sostenida de fortalecimiento de la industria de reuniones, basada en la profesionalización del sector, la captación de eventos internacionales y la generación de herramientas innovadoras para potenciar el impacto económico y social de la actividad.

El reconocimiento refleja el crecimiento sostenido de Córdoba en el segmento MICE —turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones— y consolida el trabajo articulado entre el sector público, privado en sinergia con el Córdoba Convention Bureau y académico impulsado por el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Turismo

En ese marco, la Mesa Provincial de la Industria de Reuniones se consolidó como uno de los principales espacios de articulación estratégica del país. El ámbito está integrado por la Agencia Córdoba Turismo, el Córdoba Convention Bureau, la Agencia ProCórdoba, el Córdoba Welcome Clúster de Eventos y la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC), junto a instituciones académicas como la Universidad Blas Pascal, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Siglo 21.

Entre las iniciativas desarrolladas se destacan el Observatorio de Turismo de Reuniones de la Universidad Blas Pascal, que aporta información estadística y análisis del impacto económico del sector, y el Calendario Oficial Provincial, considerado el primer calendario colaborativo de turismo de reuniones de Argentina, creado para optimizar la planificación y postulación de eventos internacionales.

Además, Córdoba avanza en políticas vinculadas al legado y la sostenibilidad de los eventos internacionales mediante una herramienta innovadora desarrollada a solicitud del gobierno de Córdoba por la Universidad Siglo 21, que permite medir el impacto social y la transferencia de conocimiento que generan los congresos y convenciones en las comunidades locales.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “Este resultado es el fruto de años de trabajo sostenido, de una política pública clara y de la confianza puesta en la articulación entre el Estado, el sector privado y las universidades”.

A su vez, el titular de la cartera turística expresó que “Córdoba demostró que puede competir con las grandes ligas del turismo internacional. Ser el primer destino del interior de Argentina en el ranking de ICCA es la confirmación de que el camino que elegimos es el correcto”.

“Vamos a seguir apostando a la profesionalización del sector, a la captación de eventos internacionales y a que cada congreso que llega a Córdoba deje un legado real en nuestra gente y en nuestra economía”, sostuvo Capitani.

Con este reconocimiento internacional, Córdoba reafirma su posicionamiento como uno de los grandes centros de la industria de reuniones de América Latina y proyecta un crecimiento sostenido en la captación de eventos internacionales de alto impacto para los próximos años.