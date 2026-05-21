El Museo Rodante itinera por la Provincia. también en La Paquita y Brinkmann

El Museo Rodante, un vehículo especialmente acondicionado para el traslado de obras de artes visuales, itinera por la provincia para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura.

Con la obra de Carlos Alonso, el museo sobre ruedas visita tres localidades: La Paquita, Brinkmann y Casa Grande. además de la Biblioteca Popular Vélez Sarsfield en el marco de la Noche de las Lecturas, en Córdoba Capital.

El Museo Rodante se presenta como una muestra más de la decisión política de llevar la cultura a todos los ciudadanos. La accesibilidad a los bienes culturales y su correspondiente disfrute por parte de adultos, niños y jóvenes, a través de sensaciones y emociones, forman parte de los objetivos principales de la Agencia Córdoba Cultura.

De este modo, la iniciativa hace que las obras lleguen, incluso, a aquellos lugares donde no hay museos ni espacios culturales que permitan la exhibición de una muestra.

El Museo Rodante cuenta con 16 obras de Carlos Alonso, pertenecientes a la colección de la Provincia y seleccionadas por el curador Luli Chalub. Las piezas que se exhiben constituyen una pequeña selección de los múltiples temas que el artista ha explorado a lo largo de su vasta carrera: los años de plomo, el exilio, la desconexión de la política con la realidad, la soledad, las dinámicas entre opresores y oprimidos. Todos tratados con una destacada maestría técnica.

Paradas del Museo Rodante:

Martes 19 de mayo / La Paquita (Plaza San Martín). De 8 a 12 y de 13:30 a 15:30. Día Internacional de los Museos.

Miércoles 20 de mayo / Brinkmann (Centro Cívico). De 9:30 a 12 y de 14:30 a 17. Día Internacional de los Museos.

Viernes 29 de mayo / Córdoba Capital (Biblioteca Popular Vélez Sarsfield, Lima 995). De 16 a 19. Noche de las Lecturas.

Sábado 23 de mayo / Casa Grande (Estación de tren). De 10 a 18. Feria del Libro.