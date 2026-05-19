Presentaron Cross Running Ansenuza, una propuesta Deportiva-Turística en el Bajo de Morteros

Se realizó la conferencia de prensa de presentación oficial del Cross Running Ansenuza 2026, una propuesta deportiva y turística que tendrá lugar el próximo 14 de junio en el Bajo de Morteros, dentro del entorno natural de la Reserva Provincial y el Parque Nacional Ansenuza.

Durante el encuentro, las autoridades invitaron a toda la comunidad y a corredores de la región a sumarse a esta experiencia que combina deporte, naturaleza y desafío en uno de los paisajes más característicos del este cordobés.

La competencia contará con tres distancias: 5K, 10K y 21K, consolidando nuevamente la prueba de mayor recorrido como uno de los principales atractivos para quienes buscan superarse en un circuito natural exigente y diverso.

El recorrido atravesará bosque nativo, senderos naturales, dunas, playa y caminos rurales, posicionando al Bajo de Morteros como un espacio ideal para el desarrollo de este tipo de eventos deportivos en contacto con la naturaleza.

Además, desde la organización confirmaron que ya hay más de 120 personas inscriptas, reflejando el crecimiento y la expectativa que genera esta competencia año tras año.

La largada oficial será a las 9 horas, por lo que se informó que los vehículos deberán ingresar al predio antes de ese horario, ya que parte del recorrido de la carrera se desarrolla sobre sectores habitualmente utilizados para circulación vehicular.

También se recordó que la entrega de kits se realizará el día previo a la competencia, de 16 a 18 horas, en Verde Manzana, y continuará el mismo día de la carrera para quienes lo requieran.

La inscripción incluye remera oficial y kit de carrera, y continúa abierta para todas las categorías.

El intendente Sebastián Demarchi destacó que el evento está abierto a toda la comunidad y convocó no solo a vecinos de Morteros, sino también de toda la región, a acercarse y vivir una jornada que combina deporte, turismo, naturaleza y encuentro familiar. Además, invitó a disfrutar del entorno único del Bajo de Morteros y de uno de los atardeceres más lindos.

Desde el Municipio destacaron que el Cross Running Ansenuza sigue consolidándose como una de las propuestas deportivas y turísticas más importantes de la región, promoviendo el deporte, el turismo activo y el vínculo con el entorno natural.