Día Internacional de los Museos en Córdoba: Intensa agenda de actividades hasta el lunes 18

Desde el viernes 15 al lunes 18, en el marco del Día Internacional de los Museos, los espacios culturales de la Provincia ofrecerán diversas propuestas gratuitas para toda la familia.

Además, el domingo 17 los museos abrirán sus puertas con entrada libre y actividades alusivas bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, una consigna que pone el foco en la capacidad de estas instituciones para promover el diálogo, fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios de encuentro a través de la cultura.

La jornada será una oportunidad ideal para redescubrir el acervo histórico y artístico de la provincia, recorrer exposiciones y participar de experiencias culturales para todas las edades. La programación incluye actividades participativas, proyecciones, entrevistas, intervenciones artísticas, charlas a pie de obra, propuestas educativas y visitas guiadas.

Una programación especial

El Museo Marqués de Sobre Monte invitará a la comunidad, a partir del viernes 15 y durante todo el mes, a participar de “Un mural afectivo”, una intervención abierta al público que busca reunir recuerdos, emociones y experiencias vinculadas al museo.

La actividad propone responder la pregunta “¿Qué te hizo sentir el museo?”. A través de palabras, frases o pequeños relatos, la propuesta apunta a construir colectivamente un espacio de memoria afectiva.

El sábado 16, a las 18, en el Museo Palacio Dionisi se proyectará el documental “Nino Migliori”, dirigido por Alessia De Montis, en relación con la muestra “Nino Migliori: 100 años de imágenes”.

Ese mismo día, en la ciudad de Villa María, la Casa Museo Amadeo Sabattini recibirá a sus visitantes con la intervención teatral con títeres “Recorriendo el Museo con La Bocona”, un entrañable personaje y vecina del ex gobernador, que oficiará de guía y narradora de anécdotas que acercan, de una manera más humana, simple y graciosa, a la figura de Amadeo Sabattini.

El domingo 17, con las puertas abiertas y entrada gratuita, los museos ofrecerán actividades diversas.

En el Museo Caraffa, la propuesta pensada para grupos de amigos y familias invita a recorrer el museo a través de juegos, desafíos y experiencias compartidas, vinculando la muestra exhibida “Rosa Farsac y el teatro de las flores” con una actividad cultural y educativa.

En el Museo Arqueológico Provincial Cerro Colorado propondrá reconstruir una cartografía de época partiendo del artículo de Leopoldo Lugones de 1903 sobre el Cerro Colorado.

Además de estas y otras actividades, los visitantes podrán recorrer y disfrutar de las muestras temporarias y permanentes que exhiben los museos y centros culturales dependientes de la Agencia Córdoba Cultura.

Audio: presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio.

Museos: espacios dinámicos y participativos

Cada 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos, fecha establecida en 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) con el propósito de destacar el papel fundamental que estas instituciones desempeñan en el intercambio cultural, la educación, la investigación y la preservación del patrimonio.

Hoy, los museos se consolidan como espacios dinámicos y participativos, comprometidos con las comunidades a las que sirven. A través de propuestas innovadoras, abordan temas sociales contemporáneos y se transforman en plataformas donde el conocimiento, la creatividad y la reflexión colectiva convergen.

En un mundo atravesado por transformaciones constantes, los museos continúan siendo lugares de encuentro que ayudan a comprender el pasado, reflexionar sobre el presente e imaginar futuros posibles.

Programa

Día Internacional de los Museos: actividades especiales y entrada gratuita en espacios culturales – Web de Noticias – Gobierno de Córdoba