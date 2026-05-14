Colonia Vignaud se prepara para un fin de semana multitudinario

El acontecimientos religiosos más convocantes del centro del país recibirá a fieles de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Formosa, Corrientes y Buenos Aires los que llegaran caminando, en bicicleta, motocicleta, a caballo y en vehículos particulares para participar en la imponente Basílica Sagrado Corazón de Jesús, donde se encuentra el Santuario de María Auxiliadora de la celebración de las misas, confesiones como así también de las actividades culturales programas en el marco de la 83° Peregrinación al Santuario de María Auxiliadora de Colonia Vignaud bajo el lema «Hagan todo lo que Jesús les diga».

La peregrinación volverá a transformar a Colonia Vignaud en epicentro de la devoción mariana y del encuentro de las familias rurales, reafirmando el fuerte vínculo histórico entre María Auxiliadora y el trabajo del campo argentino.

Además de la profunda expresión de fe, la peregrinación representa cada año un gran encuentro de familias. Generaciones enteras comparten la tradición de llegar al santuario para agradecer, pedir o simplemente reencontrarse en una celebración que une espiritualidad, comunidad y valores profundamente arraigados en la región.

Sábado 16

Las actividades comenzarán el sábado 16 desde las 15:30 con el tradicional recibimiento y bendición de motociclistas, ciclistas y corredores que peregrinan hasta la Basílica. A las 17 se celebra la primera misa por la familia Salesiana y la segunda a las 19 dedicada a quienes trabajan en la organización, los feriantes y las agrupaciones gauchas.

A las 20 en el Polideportivo Municipal se desarrollará además un espectáculo musical folclórico, donde Christian Herrera; Conjunto Floreciendo, Trajinantes; Villanos del Pentagrama y Sacha Kausay aportarán música y tradición a una jornada cargada de emoción y encuentro popular. La propuesta artística buscará complementar el espíritu de la peregrinación con un espacio de celebración cultural y participación comunitaria.

Domingo 17

El domingo 17 día jornada central de la festividad a las 5,30 se celebra la misa de recibimiento a los peregrinos para luego a las 7 y 8,30 compartir misas en todos los casos acompañadas por coros de poblaciones de la región.

Se destaca la misa principal que se realiza a la hora 10 presidida por presidida por Monseñor Sergio Buenabuena y el Padre Inspector Salesiano Julio Bofelli de la inspectoría Salesiana Argentina Norte.

Al concluir la misa tendrá lugar la cabalgata de María Auxiliadora con la participación de más de mil caballos y jinetes de agrupaciones gauchas de las provincias de Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba para ir en procesión hasta el monumento de la patrona del agro argentino en el parque Don Bosco.

Por la tarde a las 14 el rezo del Santo Rosario y a partir de las 14.30 cada hora y media hasta las 19 habrá celebraciones de misas amenizadas por coros parroquiales de la región, donde además los fieles podrán confesarse

Espacios de socialización

Uno de los momentos tradicionales de la jornada será el picnic familiar del mediodía en el Parque Don Bosco, espacio donde cientos de familias y grupos de peregrinos compartirán el almuerzo al aire libre, en un clima de fraternidad y encuentro. El predio volverá a convertirse en un punto central de reunión para quienes llegan al santuario, combinando fe, tradición y convivencia comunitaria.

A su vez, durante ambas jornadas funcionará el tradicional paseo de artesanos, emprendedores y feriantes, que ofrecerá productos regionales, artesanías, gastronomía y propuestas comerciales para los visitantes. Este espacio se ha convertido en otro de los grandes atractivos de la peregrinación, generando movimiento económico y oportunidades para emprendedores de toda la región con más de 600 stand

Seguridad

El operativo de tránsito y seguridad contará con la participación de los Bomberos Voluntarios de Brinkmann, personal policial y distintos organismos de seguridad, que trabajarán coordinadamente para garantizar el orden vehicular, la asistencia a los peregrinos y el normal desarrollo de todas las actividades previstas durante el fin de semana.

Desde la organización estiman nuevamente una multitudinaria convocatoria que podría superar los 70 mil asistentes, consolidando a la peregrinación de María Auxiliadora como una de las expresiones de fe más importantes del centro del país.

La celebración no solo representa un acontecimiento religioso, sino también un movimiento social, cultural y económico para toda la región, con instituciones, comerciantes y voluntarios trabajando intensamente para recibir a los peregrinos que cada año renuevan su promesa de fe en el santuario salesiano de Colonia Vignaud.

La organización estima nuevamente una convocatoria superior a los 70.000 peregrinos, consolidando a Colonia Vignaud como epicentro de la fe rural argentina y sede de la patrona del agro argentino.

Intendenta Evangelina Vigna

“La Peregrinación un movimiento que une a varias provincias”

La intendenta de Evangelina Vigna destacó que la 83° Peregrinación a María Auxiliadora se transformó en «el evento religioso más convocantes del centro del país», remarcando el trabajo conjunto entre municipio, instituciones y fuerzas de seguridad para recibir a miles de fieles durante el sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026.

Señaló que la organización contempla actividades litúrgicas, culturales y recreativas para toda la familia, con el objetivo de que los peregrinos puedan vivir «una experiencia de fe y encuentro comunitario».

También confirmó la participación de motociclistas, ciclistas y runners en el tradicional recibimiento desde el ingreso a la localidad hasta la Basílica, dando comienzo el sábado a la programación



Por otra parte la intendenta señaló que «La propuesta también incluye cultura y comunidad» explicando que durante las dos jornadas habrá múltiples actividades destinadas a recibir a los visitantes y generar espacios de convivencia en el marco de una profunda fiesta popular de fe y religiosidad



Además de las celebraciones litúrgicas, habrá encuentro de familias, picnic en el Parque Don Bosco al mediodía del domingo, paseo de artesanos, emprendedores y feriantes, junto a distintas actividades recreativas para quienes lleguen a compartir la fiesta de María Auxiliadora.

«El espectáculo folklórico será uno de los momentos destacados» como cierre de la primera jornada en el Polideportivo Municipal con una importante programación artística.

«El espectáculo musical folklórico seguramente será convocante con la idea que la peregrinación también refleje nuestras raíces culturales y el espíritu de comunidad que caracteriza a esta región» sostuvo.

La mandataria además puso énfasis en el operativo de tránsito y seguridad, coordinado junto a Bomberos Voluntarios de Brinkmann y la Policía, para ordenar la circulación vehicular y garantizar la movilidad peatonal durante las jornadas y subrayó la importancia de «ofrecer una movilidad interna organizada y segura» para los visitantes.

Vigna también valoró el impacto regional de la celebración religiosa, indicando que la peregrinación fortalece el turismo religioso, el movimiento comercial y la identidad salesiana de Colonia Vignaud, considerada históricamente uno de los centros de devoción a María Auxiliadora que en los últimos tiempos viene recibiendo visitantes de distintos lugares del país

Director de la obra salesiana Gustavo Mina

Un encuentro de fe a María Auxiliadora

En el marco de una nueva edición de la tradicional peregrinación a María Auxiliadora en Colonia Vignaud, el director de la obra salesiana Gustavo Mina expresó su satisfacción por la masiva participación de fieles que cada año llegan para dar y pedir gracias y remarcó el valor espiritual y comunitario que representa este acontecimiento para toda la región.

En diálogo con la prensa, sostuvo que la convocatoria «trasciende lo religioso» y se convierte en un espacio de encuentro para las familias, donde «Cada peregrino llega con una esperanza»

«Cada año vemos cómo las familias, los jóvenes y los peregrinos llegan con esperanza y devoción. Esta peregrinación es una manifestación de profunda fe religiosa y además es un momento de encuentro, de unión y de acercamiento a la madre», señaló.

Invitó a todos a participar de las celebraciones de las misas que tendrán lugar el sábado 16 a las 15,30 a la bendicion de motociclistas, ciclistas y corredores y a participar de las misas de las 17 y 19, mientras que el domingo desde las 5,30 en se celebra la primera misa, habrá cada hora y media, como así también enfatizó el desfile de agrupaciones gauchas en procesión hasta el monumento a la patrona del agro argentino después de la misa de las 10 celebrada por el obispo diocesano y el padre inspector salesiano.

Al puntualizar el trabajo coordinado para garantizar seguridad y orden en todos los aspectos de la peregrinación, destacó el trabajo coordinado agradeciendo Mina el acompañamiento institucional, de los alumnos del Instituto Agrotécnico Salesiano y de la comunidad en general que está dispuesta a cada momento para brindar información y atención, «Todo está pensado para que los peregrinos puedan vivir la celebración con tranquilidad y de manera organizada».

«La comunidad se prepara con mucho compromiso para recibir a miles de personas que llegan desde distintos puntos. Eso demuestra el sentido solidario y hospitalario que tiene Colonia Vignaud», afirmó.

La peregrinación representa un momento muy profundo para nuestra comunidad. Cada peregrino llega con una intención, una esperanza, un agradecimiento o una necesidad espiritual. María Auxiliadora convoca desde la fe, pero también desde el sentimiento de pertenencia y el encuentro entre las familias.

Concluyó: «La tradicional peregrinación a María Auxiliadora en Colonia Vignaud bajo el lema ´Hagan todo lo que Jesús les diga´, volverá así a reunir en comunidad fe y tradición reiterando la invitación a participar de las distintas actividades para vivir «una jornada de fe, tradición y encuentro comunitario».