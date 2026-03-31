  • 31 marzo, 2026

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Abrieron convocatoria para presentación de libros literarios destinados a escuelas secundarias

Mar 30, 2026

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través del Plan Provincial de Lectura Córdoba, abrió la convocatoria a editoriales cordobesas para la presentación de libros literarios destinados a escuelas secundarias.

La iniciativa está dirigida a obras pensadas para estudiantes de entre 11 y 17 años y busca fortalecer la presencia de la literatura en las aulas, garantizando el acceso a libros de calidad en todas las instituciones educativas.

El proceso contempla cuatro etapas: la evaluación pedagógica de los títulos, la conformación de un catálogo público, la adquisición de los libros seleccionados y su posterior distribución en las escuelas.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Buscamos ampliar el acceso a la lectura en las escuelas e integrar a las editoriales cordobesas en las propuestas educativas. Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo las experiencias de lectura, escritura y oralidad, y ampliar los horizontes culturales de nuestros estudiantes”.

Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, señaló: “Priorizamos la industria editorial cordobesa dentro de la inversión educativa provincial. Invitamos a las editoriales a presentar cuentos, poesías, historietas, microrrelatos y libros objeto, para acercar a las escuelas propuestas contemporáneas y diversas».

Las cuatro etapas de la convocatoria

  • Convocatoria
    Se invita a editoriales cordobesas a presentar libros literarios para estudiantes de entre 11 y 17 años.
  • Selección
    Se evalúan las obras y se arma un catálogo de libros sugeridos junto a una colección para escuelas secundarias.
  • Compra
    Se realiza el proceso administrativo para adquirir los libros seleccionados.
  • Distribución
    Los libros se entregan a las escuelas secundarias a través de una feria cordobesa destinada a jóvenes.

Para más consultas, los interesados pueden escribir a: planlecturacordoba@gmail.com