Abrieron convocatoria para presentación de libros literarios destinados a escuelas secundarias

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través del Plan Provincial de Lectura Córdoba, abrió la convocatoria a editoriales cordobesas para la presentación de libros literarios destinados a escuelas secundarias.
La iniciativa está dirigida a obras pensadas para estudiantes de entre 11 y 17 años y busca fortalecer la presencia de la literatura en las aulas, garantizando el acceso a libros de calidad en todas las instituciones educativas.
El proceso contempla cuatro etapas: la evaluación pedagógica de los títulos, la conformación de un catálogo público, la adquisición de los libros seleccionados y su posterior distribución en las escuelas.
El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Buscamos ampliar el acceso a la lectura en las escuelas e integrar a las editoriales cordobesas en las propuestas educativas. Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo las experiencias de lectura, escritura y oralidad, y ampliar los horizontes culturales de nuestros estudiantes”.
Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, señaló: “Priorizamos la industria editorial cordobesa dentro de la inversión educativa provincial. Invitamos a las editoriales a presentar cuentos, poesías, historietas, microrrelatos y libros objeto, para acercar a las escuelas propuestas contemporáneas y diversas».
Las cuatro etapas de la convocatoria
- Convocatoria
Se invita a editoriales cordobesas a presentar libros literarios para estudiantes de entre 11 y 17 años.
- Selección
Se evalúan las obras y se arma un catálogo de libros sugeridos junto a una colección para escuelas secundarias.
- Compra
Se realiza el proceso administrativo para adquirir los libros seleccionados.
- Distribución
Los libros se entregan a las escuelas secundarias a través de una feria cordobesa destinada a jóvenes.
Para más consultas, los interesados pueden escribir a: planlecturacordoba@gmail.com