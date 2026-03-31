Abrieron convocatoria para presentación de libros literarios destinados a escuelas secundarias

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través del Plan Provincial de Lectura Córdoba, abrió la convocatoria a editoriales cordobesas para la presentación de libros literarios destinados a escuelas secundarias.

La iniciativa está dirigida a obras pensadas para estudiantes de entre 11 y 17 años y busca fortalecer la presencia de la literatura en las aulas, garantizando el acceso a libros de calidad en todas las instituciones educativas.

El proceso contempla cuatro etapas: la evaluación pedagógica de los títulos, la conformación de un catálogo público, la adquisición de los libros seleccionados y su posterior distribución en las escuelas.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Buscamos ampliar el acceso a la lectura en las escuelas e integrar a las editoriales cordobesas en las propuestas educativas. Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo las experiencias de lectura, escritura y oralidad, y ampliar los horizontes culturales de nuestros estudiantes”.

Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, señaló: “Priorizamos la industria editorial cordobesa dentro de la inversión educativa provincial. Invitamos a las editoriales a presentar cuentos, poesías, historietas, microrrelatos y libros objeto, para acercar a las escuelas propuestas contemporáneas y diversas».

Las cuatro etapas de la convocatoria

Convocatoria

Se invita a editoriales cordobesas a presentar libros literarios para estudiantes de entre 11 y 17 años.

Se invita a editoriales cordobesas a presentar libros literarios para estudiantes de entre 11 y 17 años. Selección

Se evalúan las obras y se arma un catálogo de libros sugeridos junto a una colección para escuelas secundarias.

Se evalúan las obras y se arma un catálogo de libros sugeridos junto a una colección para escuelas secundarias. Compra

Se realiza el proceso administrativo para adquirir los libros seleccionados.

Se realiza el proceso administrativo para adquirir los libros seleccionados. Distribución

Los libros se entregan a las escuelas secundarias a través de una feria cordobesa destinada a jóvenes.

Para más consultas, los interesados pueden escribir a: planlecturacordoba@gmail.com