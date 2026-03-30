TansFORMAR@Cba: Impulsan Encuentros de Acompañamiento entre Colegas

En el marco de las Comunidades de Aprendizaje desde el currículum, del programa TransFORMAR@Cba, el Ministerio de Educación a través de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, impulsa los Encuentros de Acompañamiento entre Colegas. Estas instancias se constituyen como un eje central para la lectura y el análisis crítico de los nuevos diseños curriculares en las escuelas.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó el sentido de esta política educativa y expresó: “Estamos convencidos de que la transformación educativa que impulsa Córdoba se construye desde las escuelas y con sus docentes. Estos encuentros fortalecen el trabajo colectivo y nos permiten avanzar con decisión en la implementación del nuevo currículum, con una educación más relevante, situada y conectada con la realidad de cada comunidad”.

Análisis colectivo y mirada situada

Los encuentros promueven el diálogo, la reflexión y la construcción colectiva, generando oportunidades para compartir inquietudes y experiencias propias de la práctica docente. El objetivo central es habilitar conversaciones al interior de los jardines y escuelas, fortaleciendo la implementación de los nuevos diseños curriculares desde una perspectiva institucional situada.

Sobre la importancia del intercambio entre pares, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela C. Peretti, manifestó: “El acompañamiento entre colegas permite que la renovación curricular se nutra de la realidad de cada escuela. Se trata de transformar las prácticas pedagógicas a partir de un diálogo sincero y situado sobre lo que sucede hoy en nuestras instituciones”.

Por su parte, la subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, Natalia González, señaló: “Estos espacios nos invitan a seguir construyendo el currículum desde una mirada situada. Esperamos a las y los colegas para continuar compartiendo inquietudes y experiencias propias de la práctica a partir de los nuevos diseños curriculares.

Cronograma y Modalidad

La agenda de trabajo prevé el desarrollo de 106 encuentros distribuidos durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. La dinámica se organiza en torno a temáticas específicas vinculadas con las Progresiones de Aprendizajes para los distintos campos/espacios curriculares.

Formato: Los encuentros se realizan de manera virtual y sincrónica, con una duración de 1 hora y 30 minutos.

Participación: Se requiere conexión con cámara y micrófono para favorecer el intercambio fluido. Previo a cada instancia, las y los participantes reciben por correo electrónico preguntas orientadoras que sirven como disparadores para el debate.

La convocatoria está dirigida a docentes y directivos por área curricular y nivel educativo. Estos espacios priorizan el fortalecimiento de la comunidad de aprendizaje docente y el desarrollo profesional situado. En este sentido, los encuentros no cuentan con instancias evaluativas ni acreditan horas.

Para más información o dudas sobre los encuentros, comunicarse al siguiente correo electrónico: acompanamiento.curriculum@me.cba.gov.ar