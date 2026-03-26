Entre Ríos-Córdoba: Operativo sanitario de alta complejidad, permitió garantizar transplante

Un operativo sanitario de alta complejidad permitió el traslado aéreo de riñones y páncreas desde la provincia de Entre Ríos hacia Córdoba, en un procedimiento donde los tiempos son determinantes para garantizar los trasplantes.

La intervención fue realizada por la Dirección Provincial de Aeronáutica, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, en coordinación con un equipo médico del Hospital Córdoba, que participó activamente del operativo.

El vuelo se concretó a bordo de una aeronave Beechcraft King Air 350i y contó con la participación de personal aeronáutico junto a tres profesionales de la salud, quienes trabajaron de manera articulada para asegurar el traslado en tiempo y forma.

El procedimiento se desarrolló bajo estrictos protocolos sanitarios y logísticos, e incluyó la implementación de un corredor sanitario que permitió optimizar los tiempos críticos que este tipo de intervenciones requiere.

Cabe destacar que la Dirección Provincial de Aeronáutica mantiene una guardia operativa activa las 24 horas, los 365 días del año, lo que posibilita dar respuesta inmediata ante emergencias sanitarias y operativos especiales.