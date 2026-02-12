Abrieron convocatorias de Proyectos Escolares de Innovación Educativa 2026

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular (UTCAC), dependiente de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, abrió las convocatorias 2026 para la presentación de Proyectos Escolares de Innovación Educativa (PiE – Resolución 318/25) y de Proyectos Educativos Innovadores de Supervisión (PEiS – Resolución 332/25).

Ambas líneas forman parte de la estrategia provincial orientada a fortalecer el derecho a aprender y mejorar las trayectorias escolares, en el marco de la Escuela Posible y de la Ruta 3 del Programa TransFORMAR@Cba: Renovación curricular y didáctica.

Tras los resultados positivos de las ediciones 2024 y 2025, que alcanzaron más de 4.300 proyectos presentados en toda la provincia, la convocatoria PiE 2026 invita a docentes y equipos institucionales —de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada— a diseñar propuestas originales que contribuyan a la mejora de los aprendizajes y a la transformación pedagógica en las instituciones educativas.

En paralelo, se incorpora este año la línea de Proyectos Educativos Innovadores de Supervisión (PEiS), destinada específicamente a supervisoras y supervisores. Esta nueva herramienta busca sistematizar prácticas, impulsar procesos de mejora, fortalecer el liderazgo pedagógico y promover la institucionalización de las innovaciones en clave territorial.

En relación con el lanzamiento de las convocatorias, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “La innovación no es un hecho aislado, sino una decisión política sostenida. Estas convocatorias forman parte de un proceso de transformación profunda que busca fortalecer la enseñanza, mejorar los aprendizajes y consolidar una escuela que acompañe las trayectorias reales de nuestros estudiantes en cada rincón de la provincia”.

Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 1 de marzo a través del sitio oficial. Ambas convocatorias otorgan certificación de 50 horas y cuentan con tutorías virtuales y acompañamiento técnico por parte del equipo de la UTCAC.

Al respecto, la coordinadora de la UTCAC, Alejandra Couly, destacó: “Queremos que cada docente y cada equipo de supervisión se sienta acompañado. Las tutorías y el apoyo técnico están pensados como una verdadera instancia de formación profesional, que valore el saber pedagógico y brinde herramientas concretas para mejorar los aprendizajes, la enseñanza y, desde este año, también la gestión supervisiva en toda la Provincia”.

Para más información, cronogramas detallados y acceso a los formularios de inscripción, las y los interesados pueden consultar el sitio web oficial.