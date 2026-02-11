El Gobierno transfiriò fondos a Municipios para mantenimiento de Edificios Escolares

El Gobierno de Córdoba transfirió a municipios y comunas del interior provincial un total de $9.707.265.858,74 provenientes del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP), correspondientes a diciembre, enero y febrero.

Los recursos, que se canalizan a través del Ministerio de Educación, están destinados a obras de infraestructura y mantenimiento en establecimientos educativos del interior provincial.

Con el último desembolso, el total transferido desde el inicio de la gestión del gobernador Martín Llaryora asciende a $51.246.013.533,91, reafirmando una política pública orientada a mejorar de manera progresiva y sostenida las condiciones edilicias de las escuelas en toda la provincia.

Entre los trabajos que se ejecutan con estos aportes se destacan el refacciones, ampliaciones, adecuación de espacios escolares y mantenimiento general.

También incluyen mejoras en servicios básicos, sanitarios, cubiertas, accesibilidad y acondicionamiento de aulas, de acuerdo con las prioridades definidas en cada localidad.

Estas acciones fortalecen el trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales, posibilitando que las obras se desarrollen de manera planificada y en función de las necesidades concretas de cada comunidad educativa, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las trayectorias escolares.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “Invertir en infraestructura escolar es invertir en el derecho a la educación. Cada obra que se concreta mejora las condiciones de enseñanza y aprendizaje y reafirma la presencia del Estado acompañando a las comunidades educativas en todo el territorio provincial”.

Desde la cartera educativa destacaron que la infraestructura escolar constituye un eje estratégico de la política educativa provincial, en tanto contribuye a consolidar entornos escolares seguros, inclusivos y adecuados para estudiantes y docentes.